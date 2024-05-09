Западные СМИ: Российские оккупанты прорвали линию обороны еще на одном участке фронта

Российские захватчики развили наступление к западу от Авдеевки, утверждает Юлиан Репке. По его информации, после потери Авдеевки Силы обороны отошли на запад и организовали оборону по линии Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненькое.

Война в Украине

Однако, подчеркнул немецкий журналист, российские захватчики прорвали эту линию обороны украинских военных еще в марте и продолжили свое наступление. Именно поэтому Силы обороны отошли западнее и начали оборону следующих населенных пунктов, первое из которых – Уманское.

Как утверждает Репке, российские захватчики прорвали и эту линию обороны и сумели взять под контроль Уманское. По его информации, россияне даже установили в центре села флаг бывшего Советского Союза.

"Русская армия вторжения прорвала украинскую линию обороны к западу от Орловки и поставила советское знамя в центре Уманского",

– заявил Репке.

Впрочем, по его словам, вероятно, что все же южная и западная части села остаются под контролем украинских военных. Кроме того, он добавил, что полученная информация позволяет говорить об ожесточенных атаках врага, который он ведет на окопы Сил обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что тревожная ситуация сложилась и в Красногоровке, там враг тоже, к сожалению, сумел прорвать оборону украинских военных. Впрочем, по информации ВСУ, все же населенный пункт еще окончательно не захвачен врагом. Однако, как считают эксперты, надо понимать, что очевидно, только вопрос времени — выход украинских военных из этого населенного пункта.

Как отметил президент Владимир Зеленский, Силы обороны могут дать отпор врагу, но при условии получения необходимого оружия.