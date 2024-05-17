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Западные СМИ рассказали об успехах оккупантов в Украине: каких целей достигли

Российские оккупанты в течение нескольких последних недель сумели захватить больше украинских территорий, чем Силы обороны смогли освободить во время своего контрнаступления в прошлом году, сообщает The Washington Post

сегодня, 17:57
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские оккупационные войска в течение нескольких последних недель сумели захватить в Украине больше территорий, чем Силы обороны освободили во время "вялого" контрнаступления, которое прошло в прошлом году.

Западные СМИ рассказали об успехах оккупантов в Украине: каких целей достигли

Война в Украине

Как считает издание, российские захватчики воспользовались так называемым "окном возможностей". Во-первых, враг учел, как вяло в Украине проходит процесс мобилизации и фронт не получает пополнения. Кроме того, те новобранцы, которые были мобилизованы, все еще проходят обучение.

Во-вторых, отмечают журналисты, значительную роль в подрыве обороноспособности Украины сыграла и семимесячная задержка Вашингтона в вопросе принятия решений по оказанию Силам обороны военной помощи. Более того, сообщает издание, запасы артиллерийских снарядов и других боеприпасов дальнего действия уже истекают. А это делает процесс поддержки обороноспособности Украины более сложным.

The Washington Post обратило внимание также на наступление захватчиков на Харьковском направлении. По мнению экспертов издания, теперь Украина будет вынуждена перекинуть часть своих сил на север. Такие действия могут помешать любым попыткам Сил обороны подготовиться к собственному наступлению, добавили журналисты. При этом они подчеркнули, что бои на Харьковском направлении оказались более жестокими, чем во время прошлого вторжения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы ведут активные боевые действия в Харьковской области. По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация на этом направлении действительно напряженная . Враг не оставил попыток захватить Волчанск и продвинуться на других территориях.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2024/05/17/russia-ukraine-front-line-gains/
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