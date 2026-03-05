logo

Западные истребители оказались тщетными для отражения массированных ударов по Украине: что известно

Во время дефицита вооружения пилоты F-16 летали днем и пытались сбивать дроны роторными пушками.

5 марта 2026, 09:55
Более трех недель украинские истребители F-16 оставались практически без ракет для отражения атак российских дронов и баллистических ракет. Этот дефицит совпал с подготовкой масштабной воздушной операции РФ, что значительно обострило уязвимость воздушной обороны Украины. Информацию об этом Reuters получили от трех анонимных источников.

Западные истребители оказались тщетными для отражения массированных ударов по Украине: что известно

Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что продолжавшаяся с конца ноября до середины декабря критическая нехватка боеприпасов ранее не была публично известна. Она ярко продемонстрировала зависимость украинских систем ПВО от поставок из западных стран, без которых невозможно эффективно противостоять частым и масштабным атакам российской авиации.

С начала полномасштабной войны Украина регулярно сигнализировала о дефиците оружия. В последние месяцы проблема стала особенно острой, хотя власти пытались избегать открытой конфронтации с администрацией США относительно срочной потребности в поставках. По мнению экспертов, потребность в западных оборонных системах вряд ли уменьшится в ближайшее время, ведь завершение войны не прогнозируется, а конкуренция за вооружение на мировом рынке, в том числе из-за конфликта с Ираном, только растет.

Источники Reuters сообщили, что на момент прекращения поставок Украина располагала лишь несколькими американскими ракетами AIM-9 "Сайдвиндер" для всех F-16. Поэтому пилоты почти месяц были вынуждены летать без возможности эффективно сбивать вражеские дроны и ракеты. В настоящее время сотни тысяч украинцев страдали от отключений отопления, света и воды из-за обстрелов энергетической инфраструктуры, которые государство не могло полностью отразить.

Портал "Комментарии" уже писал , что Пентагон и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских беспилотников-перехватчиков для защиты от атак иранских дронов "Шахед". По данным Financial Times, украинские технологии пользуются большим спросом благодаря опыту Украины в противодействии российским беспилотным атакам.



