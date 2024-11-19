Запад застигнул Путина врасплох: как отреагирует Кремль на удары вглубь РФ

Российское руководство, вероятно, оказалось в затруднительном положении, не имея четкого плана действий после неожиданных шагов западных союзников Украины, заявил в эфире Freedom эксперт по международной политике Тарас Жовтенко.

Владимир Путин

По его словам, Кремль был застигнут врасплох. Российское военно-политическое руководство находится в состоянии эйфории – как по результатам президентских выборов в США, так и по поддержке со стороны Северной Кореи. Сейчас российские войска пытаются осуществлять наступательные действия на отдельных участках Восточного фронта, усиливая давление на Украину.

При этом Жовтенко отметил, что особое внимание привлекает информация о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин поставил новый дедлайн для своих военных – уволить Курскую область к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Западные союзники, в свою очередь, осознают угрозу прямого участия северокорейских войск на украинской территории и готовятся к опережающим действиям.

Эксперт отметил, что американские партнеры Украины смогли использовать уязвимые места Кремля. В частности, добавил он, речь идет о пропагандистских заявлениях Путина о том, что предстоящие переговоры должны основываться на "ситуации на земле". Однако в Кремле, похоже, не учли факт, что украинские Силы обороны уже контролируют около 700 квадратных километров российской территории, добавил Жовтенко.

На фоне этой эйфории российское руководство возобновило атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Эти удары впервые за несколько месяцев снова стали частью стратегии Кремля.

"Запад дождался, пока все козыри будут у него на руках, чтобы наших союзников потом не обвиняли не извне, не изнутри в том, что вот их шаги приводят к тому, что Россия поднимает градус этой войны. Запад дождался, пока и северокорейцы придут не просто на территорию Российской Федерации, а непосредственно на фронт в Курской области. Снова начались удары по гражданской энергетической инфраструктуре на территории Украины", — подчеркнул Жовтенко.

По его мнению, дальнейшие действия Запада по усилению давления на Кремль будут зависеть от того, насколько далеко зайдет Россия в своих провокациях и военных действиях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, вероятно, сегодня ВСУ впервые ударили по территории РФ американскими ракетами ATACMS .



