Запад заставит Путина пойти на переговоры: озвучены неожиданные сценарии

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что существует несколько эффективных механизмов, способных вынудить президента РФ Владимира Путина согласиться на мирные переговоры с Украиной. Об этом он рассказал в интервью газете РБК-Украина.

По мнению Ишингера, рассчитывать только на экономические стимулы со стороны Запада – ложная стратегия. Он отметил, что Вашингтон зря надеется, будто Кремль пойдет на уступки из-за потенциальных финансовых выгод. Такой подход, по словам эксперта, обречен на провал.

Как альтернативу, Ишингер предложил три реальных инструмента давления на Москву:

1. Восстановление военной помощи в Украине. Мероприятие должно активизировать поставки вооружения, а также реализовать уже готовую программу военной поддержки.

2. Жесткие санкции. США должны ввести санкционный пакет, подготовленный в Сенате, что существенно усложнит экономическую ситуацию в РФ.

3. Безопасные гарантии для Украины. Ишингер подчеркнул необходимость предоставить Киеву реальные гарантии безопасности, что усилит обороноспособность страны – он назвал это "стратегией дикобраза".

Отдельно Ишингер упомянул о вопросах замороженных российских активов, отметив, что международное сообщество может найти легитимный юридический путь для передачи этих средств Украине.

В то же время, он считает преждевременным рассмотрение возможности размещения войск НАТО на украинской территории, поскольку это, вероятно, вызовет жесткую реакцию со стороны России.

