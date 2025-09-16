logo

Запад заставит Путина пойти на переговоры: озвучены неожиданные сценарии
Запад заставит Путина пойти на переговоры: озвучены неожиданные сценарии

Ожидания Вашингтона, что Москва согласится на переговоры ради экономической выгоды, сознательны, но бесполезны — такая стратегия не даст результата.

16 сентября 2025, 13:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что существует несколько эффективных механизмов, способных вынудить президента РФ Владимира Путина согласиться на мирные переговоры с Украиной. Об этом он рассказал в интервью газете РБК-Украина.

Запад заставит Путина пойти на переговоры: озвучены неожиданные сценарии

Фото: из открытых источников

По мнению Ишингера, рассчитывать только на экономические стимулы со стороны Запада – ложная стратегия. Он отметил, что Вашингтон зря надеется, будто Кремль пойдет на уступки из-за потенциальных финансовых выгод. Такой подход, по словам эксперта, обречен на провал.

Как альтернативу, Ишингер предложил три реальных инструмента давления на Москву:

1. Восстановление военной помощи в Украине. Мероприятие должно активизировать поставки вооружения, а также реализовать уже готовую программу военной поддержки.

2. Жесткие санкции. США должны ввести санкционный пакет, подготовленный в Сенате, что существенно усложнит экономическую ситуацию в РФ.

3. Безопасные гарантии для Украины. Ишингер подчеркнул необходимость предоставить Киеву реальные гарантии безопасности, что усилит обороноспособность страны – он назвал это "стратегией дикобраза".

Отдельно Ишингер упомянул о вопросах замороженных российских активов, отметив, что международное сообщество может найти легитимный юридический путь для передачи этих средств Украине.

В то же время, он считает преждевременным рассмотрение возможности размещения войск НАТО на украинской территории, поскольку это, вероятно, вызовет жесткую реакцию со стороны России.

Как уже писали "Комментарии", в Слободском районе Харькова возник масштабный пожар в результате попадания вражеского дрона-камикадзе. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, удар нанес беспилотный летательный аппарат, после чего на месте начался пожар. В эпицентр события оперативно направили подразделения ГСЧС и бригады экстренной помощи.



Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/nazvano-tri-sposobi-k-zmusiti-putina-mirnih-1758011594.html
