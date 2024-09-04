Запад сам приближает ядерную войну: СМИ привели факты

На этой неделе Кремль объявил о планах пересмотра своей ядерной доктрины – менее чем через месяц после того, как вторжение Украины в Россию стало явной насмешкой над частыми ядерными угрозами Москвы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Atlantic Council".

Ядерная война. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что с самого начала полномасштабного вторжения в Украину Путин регулярно "бряцал ядерным оружием" в явной попытке взорвать западную поддержку Украины.

"Использование Россией ядерного шантажа было безрассудным, однако весьма эффективным против не подверженных риску западных лидеров... Фактически, способность Путина запугивать Запад, возможно, стала его наибольшим успехом за всю войну", — отмечает издание.

Однако, хотя ядерное бряцание оружием Кремля явно сработало против Запада, оно оказало гораздо меньшее влияние на Киев. В течение всей войны Украина неоднократно демонстрировала готовность распознать блеф Путина и почти полное отсутствие беспокойства по поводу пересечения так называемых красных линий России, пишет издание. И самый серьезный удар по репутации ядерных угроз Кремля был нанесен украинским наступлением на Курскую область России.

"Вторгнувшись в Россию, Украина пересекла самую красную из всех российских красных линий. И все же Путин снова решил не обострять ситуацию. Вместо того, чтобы разрешить ядерный Армагеддон, он активно пытался уменьшить значение вторжения Украины", — пишут аналитики.

Такая слабая реакция Путина на украинское вторжение в Россию не осталась незамеченной. Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, используя этот слабый ответ, призвал к отмене всех ограничений использования западного оружия на территории России.

Кремлевские чиновники также, видимо, отдают себе отчет, что вторжение Украины в Россию сделало их ядерные угрозы все более пустыми. Это, безусловно, объясняет их интерес к пересмотру ядерной доктрины России.

При этом, отмечает издание, пока не ясно, какую форму могут принять эти изменения, но можно с уверенностью предположить, что их целью будет снова ввести фактор страха и послать недвусмысленный сигнал сдерживания союзникам Украины. И если Запад "прогнется" под ядерные угрозы России, последствия могут оказаться катастрофическими.

"Если западные лидеры позволят ядерным угрозам Путина увенчаться успехом в Украине, он неизбежно применит такую же тактику против других жертв. Это вдохновит другие авторитарные режимы. Между тем другие заметят бездействие Запада и приходят к выводу, что они больше не в безопасности без собственного ядерного оружия. В течение нескольких коротких лет мир может столкнуться с гонкой ядерных вооружений, которая сведет на нет десятилетия прогресса в области нераспространения и откроет опасную новую эру международных отношений, где перспектива ядерной войны больше не будет немыслима", — считают в Atlantic Council.

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