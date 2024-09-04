Запад сам приближает ядерную войну: СМИ привели факты

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Кравцев Сергей
На этой неделе Кремль объявил о планах пересмотра своей ядерной доктрины – менее чем через месяц после того, как вторжение Украины в Россию стало явной насмешкой над частыми ядерными угрозами Москвы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Atlantic Council".
Ядерная война. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, что с самого начала полномасштабного вторжения в Украину Путин регулярно "бряцал ядерным оружием" в явной попытке взорвать западную поддержку Украины.
Однако, хотя ядерное бряцание оружием Кремля явно сработало против Запада, оно оказало гораздо меньшее влияние на Киев. В течение всей войны Украина неоднократно демонстрировала готовность распознать блеф Путина и почти полное отсутствие беспокойства по поводу пересечения так называемых красных линий России, пишет издание. И самый серьезный удар по репутации ядерных угроз Кремля был нанесен украинским наступлением на Курскую область России.
Такая слабая реакция Путина на украинское вторжение в Россию не осталась незамеченной. Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, используя этот слабый ответ, призвал к отмене всех ограничений использования западного оружия на территории России.
Кремлевские чиновники также, видимо, отдают себе отчет, что вторжение Украины в Россию сделало их ядерные угрозы все более пустыми. Это, безусловно, объясняет их интерес к пересмотру ядерной доктрины России.
При этом, отмечает издание, пока не ясно, какую форму могут принять эти изменения, но можно с уверенностью предположить, что их целью будет снова ввести фактор страха и послать недвусмысленный сигнал сдерживания союзникам Украины. И если Запад "прогнется" под ядерные угрозы России, последствия могут оказаться катастрофическими.
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