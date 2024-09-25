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Запад расстелил перед Путиным «красную дорожку»: какой сигнал послал диктатору

Запад сигнализирует, что ожидает переговоров с Путиным, и только если тот откажется, может быть принято разрешение на удары по РФ

сегодня, 14:56 comments3588
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Ткачик Олеся

Соединенные Штаты до сих пор не дают разрешение Украине на то, чтобы использовать западное оружие для ударов по территории России. Как отметили в Белом доме, президент Джо Байден не изменил решения по ударам американским оружием вглубь РФ.

Запад расстелил перед Путиным «красную дорожку»: какой сигнал послал диктатору

Владимир Путин

"Следует понимать следующим образом: он может изменить это решение, если Путин даст отрицательный ответ на расстеленную красную дорожку и фактическое приглашение к компромиссным переговорам", — считает политтехнолог Олег Постернак.

По его словам, от кремлевского диктатора Владимира Путина ждут сигнала согласия на переговоры по Украине.

"Параллельно это можно обернуть под соусом переговоров по Третьему договору СНО. Официальный месседж Москве Вашингтон уже послал. Если он говорит "нет" — решение по "дальнобою" будет принято", — считает Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина давно просит США разрешить бить американским оружием по территории РФ, однако не получает согласия на это. Шанс на то, что в этой ситуации может что-либо измениться Украина получила после того, как РФ получила от Ирана баллистические ракеты. После этого прошли различные консультации между США и Британией, однако решение снова не приняли. При этом известно, что разрешение на удары по РФ американским оружием находится в плане победы Украины, который президент Владимир Зеленский планирует презентовать Джо Байдену.

Впрочем, как рассказывали "Комментарии", на Западе вроде бы скептически относятся к плану победы Украины и называют его "список желаний". Говорят, что лидеры Запада уже вроде бы готовы к контактам с Путиным. Вроде бы такая встреча может состояться перед саммитом Большой двадцатки в Бразилии.




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid037Fa3THZ4Bi2jjbygCxY8sz7WY3FgMSLfxDBssqjBMqK9NDebwS7LTiHqicPgMv9Ml
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