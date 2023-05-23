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Запад предлагает "израильскую модель" защиты для Украины

Израиль не является членом НАТО, однако США постоянно выделяют стране финансовую и военную помощь.

сегодня, 11:50
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Автор:

Slava Kot

НАТО и западные политики склоняют к идее "израильской модели" защиты на период, пока Украина не станет членом Североатлантического альянса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание WJS.

Запад предлагает "израильскую модель" защиты для Украины

Зеленский и Байден. Фото из открытых источников

Западные политики считают, что Украина, вероятно, в ближайшее время не станет членом НАТО, поэтому рассматривают различные варианты договоренностей, которые помогли бы украинской армии быстро подготовиться к деоккупации собственных территорий.


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Самой популярной моделью оказалась концепция Израиля. Именно ее рассматривают как основу для переговоров на состоявшемся в июле саммите НАТО. Таким образом, Украина получит гарантии, пока не станет членом НАТО, а военный альянс в свою очередь не будет фактической стороной войны против России.

Израиль не является членом НАТО, однако США со страной имеют особые отношения и предоставляет оружие и технологии в оборонном секторе. Кроме того, между странами существуют десятилетние соглашения, последнее рассчитано на период с 2019 по 2028 год, где США обязаны предоставить Израилю 38 млрд долларов.

Такое соглашение помогло бы застраховать Украину от возможного уменьшения западной помощи через президентские выборы в США, которые состоятся в следующем году и призывы некоторых европейских лидеров относительно "больших" экономических расходов на войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный секретарь НАТО ответил на вопрос, мог ли Бухарестский саммит НАТО в 2008 году спасти Украину от нападения России.

Также "Комментарии" писали, что Столтенберг указал, когда Украина может рассчитывать на вступление в НАТО. Генсек НАТО очертил решения, которые будут приняты на саммите в июле.




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Источник: https://www.wsj.com/amp/articles/to-aid-ukraine-in-fight-against-russia-allies-look-to-security-model-like-israels-8a05f0e5
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