НАТО и западные политики склоняют к идее "израильской модели" защиты на период, пока Украина не станет членом Североатлантического альянса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание WJS.

Зеленский и Байден. Фото из открытых источников

Западные политики считают, что Украина, вероятно, в ближайшее время не станет членом НАТО, поэтому рассматривают различные варианты договоренностей, которые помогли бы украинской армии быстро подготовиться к деоккупации собственных территорий.

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Самой популярной моделью оказалась концепция Израиля. Именно ее рассматривают как основу для переговоров на состоявшемся в июле саммите НАТО. Таким образом, Украина получит гарантии, пока не станет членом НАТО, а военный альянс в свою очередь не будет фактической стороной войны против России.

Израиль не является членом НАТО, однако США со страной имеют особые отношения и предоставляет оружие и технологии в оборонном секторе. Кроме того, между странами существуют десятилетние соглашения, последнее рассчитано на период с 2019 по 2028 год, где США обязаны предоставить Израилю 38 млрд долларов.

Такое соглашение помогло бы застраховать Украину от возможного уменьшения западной помощи через президентские выборы в США, которые состоятся в следующем году и призывы некоторых европейских лидеров относительно "больших" экономических расходов на войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный секретарь НАТО ответил на вопрос, мог ли Бухарестский саммит НАТО в 2008 году спасти Украину от нападения России.

Также "Комментарии" писали, что Столтенберг указал, когда Украина может рассчитывать на вступление в НАТО. Генсек НАТО очертил решения, которые будут приняты на саммите в июле.



