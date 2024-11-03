Запад, попивая мохито, раздает Украине советы, которые никогда бы сам не выполнил: чего добивается

"Коллективный Запад" боится России, поэтому там находят тысячу и одну отговорку, чтобы не дать Украине шанс на победу, считает военный, аналитик проекта "Левиафан" Николай Мельник. По его словам, все эти истории, о том, что мир боится хаоса после поражения Кремля и усиления Китая, лишь дымовой занавес, за которым скрывается панический страх перед Россией и втягиванием в войну сытого Запада.

США и Украина

"Единственное в чем наши "западные партнеры" всегда правдивы – так это в страхе перед эскалацией. Поэтому они пытаются нам дать столь мало оружия, насколько это возможно, чтобы Украина не проиграла, но при этом ни в коем случае не выиграла. Так что если предположить, что Украина, как государство, хочет наконец решить российский вопрос путем уничтожения Кремля, то наши цели с коллективным Западом принципиально не совпадают", — отметил Мельник.

При этом военный убежден, что враг сделает все, чтобы украинцы этой зимой замерзли до синего цвета.

"Они будут бомбить ТЭЦ, ГЭС, газораспределительные станции и бойлерные. Все, что имеет отношение к тепло- и энергогенерации, является приоритетной целью россиян. Замысел прост, заставить население требовать от Зеленского мир на любых условиях. Но это наша реальность, а реальность сытого Запада в этот момент говорить о беспокойстве. Может нам всем нужна эскалация? Может Украине нужна уже та война на Тайване и "шахеды" с "геранями", падающими на Варшаву?" – спрашивает Мельник.

По его словам, история нас учит, что США будут избегать войны на столько долго, насколько это будет возможно. При этом, по его мнению, коллективный Запад просыпается только тогда, когда ощущает угрозу.

"Поэтому Украине не следует бояться "эскалации" более того, мы должны мечтать о том, чтобы этот мир наконец-то разродился великой войной, ведь только это заставит коллективный Запад проснуться. Иначе нас ждет продолжение этого унылого говна, когда мы будем гибнуть, а "союзники" попивая мохито рассказывать нам, как надо воевать и смеяться за нашими спинами, ведь никогда бы в жизни они не воевали так, как сами советуют", – говорит Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ почувствовала свою безнаказанность и начала выдвигать ультиматумы Западу.



