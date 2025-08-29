Запад окончательно доказал свою слабость перед Путиным: раскрыты истинные намерения Кремля по поводу переговоров

Смертоносная атака России на Киев, в результате которой погибли более 20 мирных жителей, демонстрирует истинные намерения Владимира Путина, только имитирующего желание к мирным переговорам, на самом деле затягивая время. Об этом говорится в аналитическом материале немецкого издания BILD.

Согласно информации из немецких правительственных источников, Европа не спешит активно вмешиваться в конфликт и фактически перекладывает ответственность на возможную дипломатическую инициативу Дональда Трампа. В то же время в кулуарах признают: у Путина нет никаких реальных стимулов – ни политических, ни военных – завершать войну.

Мировые аналитики соглашаются в одном: Кремль не планирует менять свои агрессивные амбиции, и заставить его к этому Запад пока не готов. Бывшая руководительница отдела стратегического прогнозирования при генсеке НАТО Стефани Бабст отмечает, что позиция Запада остается дряблой и конфликта избегающей, а следовательно, не оказывает никакого давления на Москву.

"Путинские стратегические цели остаются неизменными и не изменятся без прямого давления. А его по-прежнему нет", — отмечает Бабст.

Другой эксперт, Андреас Умланд из Стокгольмского центра восточноевропейских исследований, добавляет, что Кремль устраивает "театрализованные представления" под видом переговоров, каждый раз вводящих в заблуждение как европейцев, так и американцев. На самом деле Умланд говорит, что никакой реальной готовности к компромиссам нет:

"Путин хочет вести диалог только по поводу того, как ликвидировать украинскую государственность", — убежден Умланд.

На этом фоне прозвучало и заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который сообщил о якобы новых сигналах со стороны Москвы: будто Россия больше не требует полного контроля над четырьмя украинскими регионами, а ограничивается позициями на Донбассе и в Запорожской области.

Однако аналитики предостерегают — такие "уступки" лишь часть манипулятивной стратегии Кремля, направленная на раскол единства Запада.

Как уже писали "Комментарии", спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, реагируя на заявления по поводу вероятной отмены встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил, что правитель РФ не исключает такого варианта. Однако, по его словам, любые переговоры на самом высоком уровне должны быть тщательно и профессионально подготовлены. Об этом сообщают прокремлевские СМИ.