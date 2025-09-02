Запад оказался картонным: Арестович сравнил “коалицию решительных” с пожилыми людьми возле подъезда

Западная Европа, по словам бывшего советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича, жонглирует словами о “решительности”, за которыми не следуют действия.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

“Коалиция решительных” который месяц безрезультатно собирается для помощи Украине, но сам факт создания коалиции и необходимость как-то её называть показывает, что слова и лозунги важнее дел. На этом, собственно, и можно остановиться”, — отметил он.

По его словам, Европа с головой погружена в левую повестку, где существует вера в то, что словами можно заколдовывать мир.

“Разговоры о введении миротворческих войск, превращении Украины в “дикобраза”, слова о наказании Путина за агрессию всё больше напоминают беседы пожилых людей возле подъезда. Они тоже говорят о том, “как правильно”, лучше всех знают, как жить и действовать, только уже не могут”, — поделился мнением бывший советник ОП.

Ультиматумы, угрозы санкций и пошлин Запада в адрес глобального Юга, по его словам, провалились — Запад оказался картонным.

Арестович уверен, что Европу вообще не считают фактором в Москве, Пекине, Дели. Формируется блок, который способен делами добиваться своих геополитических целей, хотя медленно и с ошибками.

“Саммит ШОС демонстрирует, что в мире есть иное мнение, кроме западного. Союз ещё не сформирован, конфликты между странами значительные, но любое давление Запада подталкивает их к объединению”, — убежден бывший советник ОП.

Страны ШОС, как отметил он, декларируют другую онтологическую позицию и иной взгляд на мировые процессы.

“Это — объявление войны Западу в символическом смысле. Войны, которую Запад в нынешнем состоянии проиграет с треском. И теперь представьте: где в этом раскладе Украина и каковы ее шансы на победу над Россией?”, — подытожил Арестович.

