logo

BTC/USD

110713

ETH/USD

4302.29

USD/UAH

41.36

EUR/UAH

48.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Запад оказался картонным: Арестович сравнил “коалицию решительных” с пожилыми людьми возле подъезда
commentss НОВОСТИ Все новости

Запад оказался картонным: Арестович сравнил “коалицию решительных” с пожилыми людьми возле подъезда

Ультиматумы, угрозы санкций и пошлин Запада в адрес глобального Юга провалились: Арестович

2 сентября 2025, 21:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Западная Европа, по словам бывшего советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича, жонглирует словами о “решительности”, за которыми не следуют действия.

Запад оказался картонным: Арестович сравнил “коалицию решительных” с пожилыми людьми возле подъезда

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

“Коалиция решительных” который месяц безрезультатно собирается для помощи Украине, но сам факт создания коалиции и необходимость как-то её называть показывает, что слова и лозунги важнее дел. На этом, собственно, и можно остановиться”, — отметил он.

По его словам, Европа с головой погружена в левую повестку, где существует вера в то, что словами можно заколдовывать мир.

“Разговоры о введении миротворческих войск, превращении Украины в “дикобраза”, слова о наказании Путина за агрессию всё больше напоминают беседы пожилых людей возле подъезда. Они тоже говорят о том, “как правильно”, лучше всех знают, как жить и действовать, только уже не могут”, — поделился мнением бывший советник ОП. 

Ультиматумы, угрозы санкций и пошлин Запада в адрес глобального Юга, по его словам, провалились — Запад оказался картонным.

Арестович уверен, что Европу вообще не считают фактором в Москве, Пекине, Дели. Формируется блок, который способен делами добиваться своих геополитических целей, хотя медленно и с ошибками.

“Саммит ШОС демонстрирует, что в мире есть иное мнение, кроме западного. Союз ещё не сформирован, конфликты между странами значительные, но любое давление Запада подталкивает их к объединению”, — убежден бывший советник ОП.

Страны ШОС, как отметил он, декларируют другую онтологическую позицию и иной взгляд на мировые процессы. 

“Это — объявление войны Западу в символическом смысле. Войны, которую Запад в нынешнем состоянии проиграет с треском. И теперь представьте: где в этом раскладе Украина и каковы ее шансы на победу над Россией?”, — подытожил Арестович.

Напомним: портал “Комментарии” писал о новом шокирующем прогнозе Арестовича. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости