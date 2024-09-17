Некоторые союзники Украины обсуждают возможность завершения войны с Россией путем переговоров в 2025 году, однако решения по таким переговорам должны приниматься исключительно украинскими чиновниками, об этом пишет Bloomberg.

Переговоры Украины и РФ

По данным источников агентства, часть партнеров Украины размышляет над потенциальными путями завершения войны, что вызывает опасения в западных столицах. Там полагают, что украинские военные могут быть вынуждены прекратить боевые действия преждевременно.

Как отмечают собеседники Bloomberg, официальные лица Запада начали более серьезно рассматривать возможность завершения войны между Украиной и Россией посредством переговоров в рамках стратегии на 2025 год. Однако западные партнеры подчеркнули, что окончательное решение по переговорам остается за Киевом, и давления на президента Владимира Зеленского на этот счет нет.

Издание подчеркивает, что эти обсуждения возникли из-за того, что на поле боя пока не видно признаков существенных изменений, и война близится к очередной зиме. Некоторые официальные лица стали искать пути выхода из этой ситуации.

Однако остается открытым вопрос, как обеспечить, чтобы после потенциального прекращения огня Украина не стала уязвимой для нового нападения России, и при этом избежать втягивания западных стран в конфликт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время заявилось очень много так называемых мирных планов по прекращению войны в Украине и все они предлагают какой-то жертвы именно со стороны Украины, а не РФ. Среди этих инициатив и мирный план Шольца, якобы предусматривающий потерю территорий. При этом в России категорически отказываются обсуждать "формулу мира" Зеленского, поскольку она предполагает восстановление территориальной целостности Украины.



