Запад может потерять главный козырь в переговорах с Путиным: детали

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Ткачик Олеся
Запад может потерять важный инструмент влияния на Кремль – международную изоляцию России, об этом в эфире Freedom заявил эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов.
Владимир Путин
По его словам, Кремль придает большое значение возможному звонку канцлера Германии Олафа Шольца к российскому диктатору Владимиру Путину. Это вписывается в стратегию Москвы – добиться уступок от Запада, не делая никаких ответных шагов.
Эксперт также подчеркнул, что, хотя Путин избегает международных встреч из-за угрозы ареста по ордеру Международного уголовного суда, Кремль продолжает постепенно налаживать контакты, пытаясь снять дипломатическую изоляцию.
Кроме того, Попов указал на вероятность многосторонних переговоров о возможном мирном урегулировании.
Однако, по его словам, основной вопрос – это условия. Украина призывает вести переговоры с позиции силы, основываясь на военной, дипломатической и финансовой поддержке. В то же время, добавляет эксперт, некоторые западные политики демонстрируют готовность к уступкам и компромиссам. Россия будет пытаться склонить этих политиков к своей позиции, но требования, вероятно, будут настолько неприемлемыми, что даже самые миролюбивые представители Запада не поддержат их, добавил Попов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему на самом деле Шольц позвонил Путину.
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