Запад может потерять главный козырь в переговорах с Путиным: детали

Запад может потерять важный инструмент влияния на Кремль – международную изоляцию России, об этом в эфире Freedom заявил эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов.

Владимир Путин

По его словам, Кремль придает большое значение возможному звонку канцлера Германии Олафа Шольца к российскому диктатору Владимиру Путину. Это вписывается в стратегию Москвы – добиться уступок от Запада, не делая никаких ответных шагов.

“Снятие изоляции – это одна из задач российской дипломатии. Они максимально пиарили приезд генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Казань. И этот приезд тоже критиковался и украинской дипломатией и многими западными странами. И следующий шаг для Кремля — показать, что звонят, потом еще кто-то приезжает. Да, пока российский президент не готов приезжать на международные площадки. Вот так же как не летит в Бразилию на форум Большой двадцатки, в частности опасаясь ордера Международного уголовного суда. Территория Бразилии не является для них столь безопасной. Но вот действительно звонок за звонком, потом какие-то визиты, потом встречи в третьих странах, и таким образом Запад потеряет один из политических козырей давления на российское руководство, а именно международную изоляцию", — сказал Попов.

Эксперт также подчеркнул, что, хотя Путин избегает международных встреч из-за угрозы ареста по ордеру Международного уголовного суда, Кремль продолжает постепенно налаживать контакты, пытаясь снять дипломатическую изоляцию.

Кроме того, Попов указал на вероятность многосторонних переговоров о возможном мирном урегулировании.

Однако, по его словам, основной вопрос – это условия. Украина призывает вести переговоры с позиции силы, основываясь на военной, дипломатической и финансовой поддержке. В то же время, добавляет эксперт, некоторые западные политики демонстрируют готовность к уступкам и компромиссам. Россия будет пытаться склонить этих политиков к своей позиции, но требования, вероятно, будут настолько неприемлемыми, что даже самые миролюбивые представители Запада не поддержат их, добавил Попов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему на самом деле Шольц позвонил Путину.



