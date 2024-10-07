Запад может подводить Украину к выполнению требований РФ и полной капитуляции

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Ткачик Олеся
Как заявил политолог Алексей Копытько, через месяц следует ожидать развилку — либо наступит какая-то ясность и появится основа для планирования, либо США сорвутся в кризис признания результатов выборов. И тогда, считает эксперт, ещё как минимум три месяца все мировые хулиганы смогут творить абсолютно все что угодною.
Путин, Зеленский и Байден
При этом он отмечает, что по поводу ситуации в Украине сейчас разворачивается так называемая "война сигналов". По его словам, их общий посыл состоит в том, что Украина должна смириться с подморозкой по текущей линии фронта в обмен на что-то.
Но, по его словам, проблема в том, что в ноябре контекст может быть таким, что будет не до закреплений чего-то в Брюсселе. Поэтому, считает эксперт, оппонентам Украины в НАТО нет смысла лезть на рожон через неделю в Рамштайне, они и потом смогут петлять.
Во-вторых, подчеркивает он, пока не обозначены аргументы, а с чего бы Москве что-то подмораживать, без выдвижения ультиматумов. Аргументы – это какие-то реальные гарантии Украине: деньги, объём оружия, ужесточение режима санкций (в том числе – против пособников РФ), направление на нужды нашей обороны российских активов и т.д. Если этого не будет, говорит Копытько, то расклад выглядит так: всё, захваченное Путиным, де-факто признаётся за ним, выносится за скобки, а потом ещё что-то обсуждается. Так это, собственно, и есть российский ультиматум, подчеркнул политолог.
Он подчеркнул, что в материальном мире картина такова: украинская армия с огромным трудом и большой ценой, медленно отступая, наносит российской армии колоссальные потери. Но, подчеркивает эксперт, при всех плохих новостях, при всех очевидных ужасах войны никаких оснований требовать капитуляции Украины при сохранении даже текущих объёмов западной помощи – нет.
По его мнению, всё, что сейчас происходит – это борьба за траекторию перед моментом, когда откроется окно возможностей для принятия решений по войне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что якобы в Штатах приняли решение подводить Киев к переговорам с Москвой в ослабленной позиции.
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