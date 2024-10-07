Запад может подводить Украину к выполнению требований РФ и полной капитуляции

Как заявил политолог Алексей Копытько, через месяц следует ожидать развилку — либо наступит какая-то ясность и появится основа для планирования, либо США сорвутся в кризис признания результатов выборов. И тогда, считает эксперт, ещё как минимум три месяца все мировые хулиганы смогут творить абсолютно все что угодною.

Путин, Зеленский и Байден

"Это будет идеальное время для действий, когда нельзя, но если очень надо и хочется – то можно", — подчеркнул эксперт.

При этом он отмечает, что по поводу ситуации в Украине сейчас разворачивается так называемая "война сигналов". По его словам, их общий посыл состоит в том, что Украина должна смириться с подморозкой по текущей линии фронта в обмен на что-то.

"Во-первых, непонятно – в обмен на что? Из разных боевых листков подмигивают, что в обмен на что-то по НАТО. И заявят об этом на Рамштайне. Может что-то и заявят. Но для заявлений по НАТО есть гораздо более приспособленное место – штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Где проводились "рамштайны". Ибо в Германии будут не только члены НАТО. Если выдерживать логику, то на ближайшем Рамштайне что-то должны политически заявить, а на следующем очном в Брюсселе (в ноябре) это что-то должны закрепить", — говорит Копытько.

Но, по его словам, проблема в том, что в ноябре контекст может быть таким, что будет не до закреплений чего-то в Брюсселе. Поэтому, считает эксперт, оппонентам Украины в НАТО нет смысла лезть на рожон через неделю в Рамштайне, они и потом смогут петлять.

"И всё может пройти весьма благостно. Орбан с Эрдоганом выйдут попить кофе, Шольц и Макрон сделают вид, что без перевода не поняли. Но вся эта конструкция зависнет в воздухе с неизвестной перспективой", — говорит политолог.

Во-вторых, подчеркивает он, пока не обозначены аргументы, а с чего бы Москве что-то подмораживать, без выдвижения ультиматумов. Аргументы – это какие-то реальные гарантии Украине: деньги, объём оружия, ужесточение режима санкций (в том числе – против пособников РФ), направление на нужды нашей обороны российских активов и т.д. Если этого не будет, говорит Копытько, то расклад выглядит так: всё, захваченное Путиным, де-факто признаётся за ним, выносится за скобки, а потом ещё что-то обсуждается. Так это, собственно, и есть российский ультиматум, подчеркнул политолог.

"Это полная калька с того, что было в ноябре 2021 – феврале 2022 гг. До буквы. До мельчайших деталей. Поэтому. За месяц прозвучит ещё миллиард слов. Чтобы не потерять нить, стоит фиксировать материальные вещи: оружие, деньги, прямые обязательства (которые нельзя отменить в один клик), нанесение прямого ущерба противнику. Тогда будет видно, к чему нас подводят", — заявил Копытько.

Он подчеркнул, что в материальном мире картина такова: украинская армия с огромным трудом и большой ценой, медленно отступая, наносит российской армии колоссальные потери. Но, подчеркивает эксперт, при всех плохих новостях, при всех очевидных ужасах войны никаких оснований требовать капитуляции Украины при сохранении даже текущих объёмов западной помощи – нет.

"Безусловно наилучшим сценарием для нас является прекращение боевых действий прямо сейчас, но на траектории, которая предполагает дальнейшие уступки со стороны РФ за столом переговоров под давлением совместных аргументов Украины и партнёров", — говорит Копытько.

По его мнению, всё, что сейчас происходит – это борьба за траекторию перед моментом, когда откроется окно возможностей для принятия решений по войне.

"Либо мы будем вынуждены смириться с потерями и ещё потом от чего-то отказываться (не обязательно от территорий – от требований, планов) в обмен на прекращение огня (постепенная капитуляция). Либо захваченное повиснет гирями на России, и Россия от чего-то начнёт отказываться", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что якобы в Штатах приняли решение подводить Киев к переговорам с Москвой в ослабленной позиции.



