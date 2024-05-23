Запад имеет подлую тактику в войне России против Украины: как помогает Путину

В последние два года террористическая Россия без остановки продолжает заниматься ядерным шантажом, считает политолог Петр Олещук. При этом эксперт обратил внимание, что этот ядерный шантаж мгновенно усиливается тогда, когда есть шансы того, что Украина может усилить свои позиции на поле боя.

Война в Украине

"Характерно, что пока Конгресс не мог решить вопрос о помощи для Украины, россияне особо вопрос ядерного оружия не педалировали", -

подчеркнул политолог.

Сейчас же, говорит эксперт, в Соединенных Штатах началось активное обсуждение вопроса предоставления Украине разрешения на использование американского оружия для нанесения ударов по территории РФ. При этом приверженцев такого решения становится все больше.

Хотя, добавил Олещук, в Белом доме пока все еще придерживаются бессмысленной политики поддержки линии "деэскалации" в войне в Украине.

"Смысл ее заключается в оторванных от жизни представлениях, что "эскалацией" можно управлять, ее можно ограничивать, локализовать, превращать в нечто управляемое. А саму войну можно рассматривать как своеобразные шахматы, в которых стороны ходят поочередно согласно заранее определенным правилам",

— отметил политолог и добавляет, что в реальной жизни все это совсем не работает.

Конечно, добавляет Олещук, российским захватчикам логика "деэскалации" очень нравится, ведь на практике это означает, что именно они определяют, где и в какой форме будет осуществляться эскалация, потому что они не ограничены ничем.

"Абсурдность ситуации только усугубляется со временем. Мало того, что у россиян все еще есть намного больше денег (спасибо за эффективные санкции), так Украина все еще искусственно ограничена в средствах, чтобы сдерживать противника, в котором преимущество во всем (от количества человеческих резервов и до авиации). Поэтому об этом уже говорят в Конгрессе, а значит, по мере приближения к выборам в США могут быть приняты и решения",

– подчеркнул политолог.

Россиянам, говорит эксперт, это, конечно, не нравится, поэтому они достают старую "ядерную шарманку" и начинают играть привычную мелодию. При этом эксперт добавил, что еще с начала войны западные партнеры Украины выбрали стратегию, которая не должна дать Украине проиграть, а России выиграть и сохранить лицо кремлевскому диктатору Владимиру Путину. То есть, по их логике, нужно было "морозить" войну в Украине.

"Соответственно, все это время нам отмеряют помощь, чтобы мы, не дай бог, не проиграли, но и чтобы не начали вдруг побеждать, потому что последнее тоже для стабилизаторов выглядит не очень. Вдруг российское руководство почувствует какую-нибудь невероятную опасность для себя и решит начать ядерную войну? Или просто возьмет, да и развалится? Такого не нужно. Нужен поэтапный транзит, перестройка и свободные рыночные отношения",

– заявил Олещук.

Хотя, добавил политолог, на Западе не понимают, что все эти схемы практически не работают. Своими действиями они завели Украину в затруднительное положение. Поэтому, вероятно, Западу придется все же отказаться от своих красных линий. Пока же этого не произошло, говорит Олещук, РФ с помощью ядерного шантажа пытается остановить поставки оружия в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Майк Джонсон считает , что Украина должна получить разрешение на то, чтобы бить американским оружием по территории РФ.







