Запад имеет подлую тактику в войне России против Украины: как помогает Путину

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Ткачик Олеся
В последние два года террористическая Россия без остановки продолжает заниматься ядерным шантажом, считает политолог Петр Олещук. При этом эксперт обратил внимание, что этот ядерный шантаж мгновенно усиливается тогда, когда есть шансы того, что Украина может усилить свои позиции на поле боя.
Война в Украине
Сейчас же, говорит эксперт, в Соединенных Штатах началось активное обсуждение вопроса предоставления Украине разрешения на использование американского оружия для нанесения ударов по территории РФ. При этом приверженцев такого решения становится все больше.
Хотя, добавил Олещук, в Белом доме пока все еще придерживаются бессмысленной политики поддержки линии "деэскалации" в войне в Украине.
Конечно, добавляет Олещук, российским захватчикам логика "деэскалации" очень нравится, ведь на практике это означает, что именно они определяют, где и в какой форме будет осуществляться эскалация, потому что они не ограничены ничем.
Россиянам, говорит эксперт, это, конечно, не нравится, поэтому они достают старую "ядерную шарманку" и начинают играть привычную мелодию. При этом эксперт добавил, что еще с начала войны западные партнеры Украины выбрали стратегию, которая не должна дать Украине проиграть, а России выиграть и сохранить лицо кремлевскому диктатору Владимиру Путину. То есть, по их логике, нужно было "морозить" войну в Украине.
Хотя, добавил политолог, на Западе не понимают, что все эти схемы практически не работают. Своими действиями они завели Украину в затруднительное положение. Поэтому, вероятно, Западу придется все же отказаться от своих красных линий. Пока же этого не произошло, говорит Олещук, РФ с помощью ядерного шантажа пытается остановить поставки оружия в Украину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Майк Джонсон считает , что Украина должна получить разрешение на то, чтобы бить американским оружием по территории РФ.
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