Запад готов защитить российских палачей: что будут требовать от Украины

Стало очевидно, что реального привлечения к ответственности правовым способом российских военных преступников не будет, говорит политолог Петр Олещук. По его словам, вероятно, со временем кого-то и посадят, но не в тех масштабах, которые соответствовали бы масштабам преступлений, которые совершали против украинского народа российские оккупанты.

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При этом Олещук подчеркнул, что россияне никогда не признают свои преступления. По его мнению, следует ожидать гниения путинского режима, после которого последует "развенчание культа личности" и "перестройка", во время которой все соучастники преступлений против человечества бросятся договариваться с Западом. Политолог убежден, что им удастся достичь определенных договоренностей, в том числе о гарантиях своей империи.

"Украине же предложат "не нагнетать" и "не мешать российской демократизации", – добавил эксперт.

Олещук подчеркивает, что в США никто никогда особо не демонстрировал интереса к привлечению к ответственности военных преступников из "великих государств". А россияне для них, как ни крути, как раз представители такого государства – государства, с которым нужно делить мир и иметь стабильные, долговременные отношения.

"Украинцы же столь значимым фактором не являются и никогда не будут. Поэтому с россиянами всегда будут "носиться" и нарываться на "дружбу", которая никогда не будет светить украинцам. Просто россияне занимают самое большое пятно на глобусе Земли", — добавил эксперт.

Впрочем, по его мнению, ситуация все же не безысходна. И на РФ вливают операции ГУР и СБУ. К примеру, говорит эксперт, буквально вчера в Севастополе в автомобиле был взорван руководитель штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ Валерий Транковский. Изменнику оторвало ноги – он умер на месте от потери крови. Транковский – военный преступник, подчеркивает политолог. Именно он, по его словам, отдавал приказы на пуски крылатых ракет по акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. И хотя официальных заявлений на этот счет не было, но известно, что за этим стоит СБУ, добавил Олещук.

"Это – одна из составляющих "гарантий безопасности" для Украины в будущем. Чем больше будут ликвидированы военные преступники — тем меньше будет тех, кто захочет пойти их путем. Других вариантов просто нет. Не будет никаких красивых и зрелищных судов. Будет только так или не будет никак", — считает Олещук.

При этом он добавляет, что в случае любого "прекращения огня" на Западе сразу начнут давить на Украину, чтобы она прекратила уничтожение собственных палачей.

"Это факт, к которому нужно готовиться. Но это не значит, что сам процесс должен остановиться. В конце концов не обязательно брать ответственность за все официально", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему возникают сложности в создании спецтрибунала для РФ.



