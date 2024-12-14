Запад думает над вводом миротворцев Украину: когда об этом будут говорить с Зеленским

В медиа появилась еще одна публикация со ссылкой на источники о том, что темой обсуждения на встрече западных лидеров в Брюсселе на следующей неделе будут возможные форматы завершения войны и потенциальное создание европейской миротворческой миссии в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на пятерых информированных собеседников.

Миротворцы. Фото из открытых источников

По данным издания, на встрече 18 декабря в Брюсселе будут европейские лидеры, генсек НАТО и президент Украины Владимир Зеленский.

Лидеры якобы планируют обсудить возможные форматы завершения войны и потенциальное создание европейской миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России на Украину. Дискуссия началась на фоне давления со стороны избранного президента США Дональда Трампа относительно того, что Европа должна сыграть активную роль в потенциальном будущем соглашении о прекращении войны, привлекая для этого свой контингент, сообщили собеседники.

Среди лидеров-участников будут канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Источники также допускают, что французский президент Эммануэль Макрон вероятно вынесет на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины в случае прекращения огня и мирного соглашения между Украиной и Россией.

В то же время собеседники уточнили, что по теме миротворцев нет единой позиции ЕС. Это лишь идея, которая сейчас начинает активно обсуждаться.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам анонсировал визит в Брюссель для переговоров "с европейскими лидерами".