Запад демонстрирует несостоятельность: почему методы ведения «холодной войны» не действуют

Западные страны оказались не в состоянии быстро отреагировать на углубление сотрудничества между Россией и Северной Кореей, заявил в эфире Freedom эксперт Центра "Объединенная Украина" и политолог-международник Дмитрий Левусь .

Войска КНДР

По словам Левуся, подходы, унаследованные со времен холодной войны, когда пытались избегать эскалации любой ценой, больше не работают.

“То, что произошло, показало, что подходы времен холодной войны, когда любой ценой нужно было избежать эскалации, они сейчас не работают. Что происходит? Происходит то, что нет ответных действий на агрессию России. А это не приводит к тому, что обостренность ситуации остается на прежнем уровне. Россия все равно переходит на следующую ступеньку. И все больше, на самом деле сейчас даже нынешние реакции, они уже запоздали”, — считает эксперт.

Левусь отметил, что еще летом, когда российский диктатор Владимир Путин посетил Северную Корею и подписал соглашение о стратегическом партнерстве, это стало серьезным подрывом международной санкционной политики в отношении КНДР, принятой на уровне ООН.

По мнению эксперта, Северная Корея превратилась в весомый фактор мировой политики. По его словам, из агроза конфликта, ранее ограниченного Корейским полуостровом, теперь влияет на Европу из-за возможного участия северокорейских сил в конфликтах на континенте.

"И вот то, на что нужно реагировать. Действительно, что ответные логические действия. Логично, что есть соответствующие заявления НАТО, Европейского Союза. Однако у меня все-таки есть большие сомнения, что эти реакции будут оперативными. Потому что то, что тот процесс, который мы пока видим, вызывает сомнения, что это будет быстро. Я думаю, что все перечисленные действия по усилению помощи Украине, большему блокированию Российской Федерации, все это произойдет, но когда это произойдет — это уже другой вопрос, к сожалению", — подчеркнул Левусь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что КНДР очень существенно помогает России в войне против Украины.



