Замысел Путина провалился там, где не ожидалось: в ВСУ шокировали детали

Россия не способна самостоятельно вести наступательные операции, поэтому закупает оружие в Северной Корее, Иране, а также привлекает иностранных наемников. Об этом сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.

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"Если Россия могла бы действовать самостоятельно, она бы не покупала оружие в Северной Корее и Иране. Они получают от Ирана ракетные комплектующие, экипировку и другое оборудование. От Северной Кореи — снаряды, ракеты, стрелковое оружие, минометы, реактивные системы залпового огня и арт. – отметил Тимочко.

Он добавил, что если бы Россия могла самостоятельно вести наступление, она бы не наращивала производство оружия в Северной Корее, не покупала бы обходные пути оборудования для ракет в европейских странах и комплектующие в Китае.

Также Тимочко подчеркнул, что Северная Корея выполняет роль транзитного хаба между Китаем и Россией.

"Закупки формально осуществляются для Северной Кореи, но все понимают, куда на самом деле идут эти ресурсы. Это свидетельствует, что Россия не может действовать без поддержки союзников. Сейчас это максимум, на который способна российская армия и экономика — они могут давить на фронт и вести тактические операции, но стратегические планы пока еще не реализуются. мобилизация в стране слишком рискованная", — пояснил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", украинцам не стоит чрезмерно реагировать на заявления Трампа и сообщения зарубежных СМИ о возможной передаче ракет Tomahawk или разрешении на удары по Москве, заявил ветеран войны с Россией, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.