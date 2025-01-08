Замысел провалился: ВСУ разрушили планы россиян на Курщине

Украинские военные сумели остановить наступление армии РФ в Курской области и не допустили захвата врагом Малой Локни, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

"На Курском направлении Силам обороны удалось разрушить планы противника по захвату населенного пункта Малая Локня. Контрудары в направлении населенного пункта Великое Солдатское заставили противника перегруппироваться", – рассказал Николай Мельник.

Офицер ВСУ отметил, что в результате Малая Локня спасена, хотя противник сумел продвинуться с западного направления.

В то же время, заметил он, россияне сумели стабилизировать ситуацию в направлении контрударов Сил обороны Украины.

По его словам, в результате наступательных операций в плен попали как украинские бойцы, так и российские захватчики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по состоянию на конец суток 6 января в пределах города Курахово и окрестностях ТЭС еще было определенное количество наблюдательных пунктов ВСУ, но глобально это уже не влияет на контроль города россиянами, пишет военный паблик Deep State. По информации Deep State, россияне уже опрокидывают часть подразделений на участок фронта возле Мирнограда, где они планируют нарастить количество атак. Паблик отмечает, что контроль над Кураховым дает армии РФ много преимуществ для развития наступательных действий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов встретиться с ним. При этом Трамп сказал, что не намерен встречаться с Путиным до своей инаугурации. "Я не могу вам этого сказать о планах по встрече. Однако я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не считаю уместным делать это до 20 января", — подчеркнул он.