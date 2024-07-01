Заморозки не будет: военный ошарашил прогнозом по завершению войны

Война в Украине сейчас приобрела новые очертания, превратившись в войну технологий, говорит военный Семен Салатенко.

Война в Украине

По его словам, войну можно разделить на три этапа. Первый этап с 2014 по 2022 год напоминал афганскую войну. Период с 2022 по середину 2023 года был похож на классическую войну XX века с танками, артиллерией, авиацией и ракетными ударами. Начиная со второй половины 2023 года война превратилась в конфликт дронов.

Салатенко напомнил, что Первая мировая война начиналась с тактики пехоты и орудий, а завершалась использованием отравляющих веществ, авиации, тяжелой артиллерии и танков. Вторая мировая война начиналась с танков, а завершалась использованием тяжелых танков, реактивных самолетов и ракет. Долговременная война стимулирует развитие общества и техники.

На вопрос о завершении войны Салатенко отметил, что конфликт будет продолжаться долго.

"Это затянется на долго. Это надо понимать. Война даже не достигла своего экватора. Надо понимать, что всем людям мужского пола в Украине так или иначе придется воевать и нужно к этому готовиться. Готовиться не вплавь через реку Тису, а готовиться морально и психологически .Получать соответствующую подготовку, не скрываясь от ТЦК", — говорит военный.

По его словам, нужно понимать, что наш враг не повторит ошибок 30-х годов прошлого века и уже будет уничтожать нашу нацию, или, как сказали бы нацисты, "окончательно будут решать украинский вопрос". В случае проигрыша мы исчезнем как нация, уверен военный.

По его мнению, те, кто не будет уничтожен, будут переселены в глубь России и постепенно ассимилированы. Так что другого выбора, как воевать, у украинцев нет. Заморозки конфликта ждать не стоит.

Военный отметил, что войны завершаются переговорами. Он считает, что переговоры с РФ возможны только при выходе на административные границы Украины 1991 года и изменении политического режима в Российской Федерации.

Все остальное, подчеркнул Салатенко, это фактически отсрочка войны на два максимум пять, в лучшем случае десять лет с тяжелыми последствиями для нас. Мы не могли избежать войны, потому что россияне начали готовиться к этой войне фактически с прихода Путина к власти с 2000-х, вопросы были только во времени, добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные поддерживают проведение мобилизации через лотерею.



