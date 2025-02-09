Заморозка войны по линии фронта и возвращение территорий: Зеленский сделал заявление

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Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает заморозку линии фронта на ее текущих позициях, поскольку это не прекратит обстрелы, разрушения и гибель мирных жителей. Он также выразил уверенность в освобождении украинских территорий и объяснил, при каких условиях это произойдет. Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу ITV News.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Он подчеркнул, что даже в тех населенных пунктах, которые оставались под контролем Украины, мирной жизни не было.
По его мнению, необходимо с помощью дипломатических усилий достичь справедливого и устойчивого мира для Украины, что требует гарантий безопасности.
Зеленский также убежден, что однажды увидит украинский флаг во временно оккупированных Севастополе, Мариуполе и Донецке.
Он подчеркнул, что это важный сигнал, ведь мир осознает, что стабильные международные отношения не могут строиться на шантаже, военной силе или финансовом влиянии, как это пытается делать Россия.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сказал, закончится ли война в 2025 году. Для завершения войны в 2025 году есть все необходимые условия, и это вполне выполнимо. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу ITV News, текст которого был опубликован на официальном сайте Офиса президента.Вторым важным фактором для завершения войны он назвал гарантии безопасности, чтобы "завтра не было снова оккупации нашей территории". Кроме того, он выделил поддержку армии и экономики Украины, разрушенной войной.
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