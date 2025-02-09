Заморозка войны по линии фронта и возвращение территорий: Зеленский сделал заявление



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает заморозку линии фронта на ее текущих позициях, поскольку это не прекратит обстрелы, разрушения и гибель мирных жителей. Он также выразил уверенность в освобождении украинских территорий и объяснил, при каких условиях это произойдет. Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу ITV News.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Я бы не хотел, потому что я считаю, что пострадает несколько наших городов, которые перерезаны сегодня этой контактной линией. И некоторые области. Будет опасно. Я знаю, что такое контактная линия. Я ее помню. Когда в 2019 году я стал президентом, я приезжал и видел эту контактную линию — я ский.

Он подчеркнул, что даже в тех населенных пунктах, которые оставались под контролем Украины, мирной жизни не было.

"Я построил там мосты, например, чтобы скорые могли ездить, чтобы дети могли перемещаться в школы. Там все было развалено. Там все 5 лет замороженного конфликта были выстрелы, артиллерия, гибли люди... Вот замороженный конфликт", — пояснил президент.

По его мнению, необходимо с помощью дипломатических усилий достичь справедливого и устойчивого мира для Украины, что требует гарантий безопасности.

Зеленский также убежден, что однажды увидит украинский флаг во временно оккупированных Севастополе, Мариуполе и Донецке.

"Очень важно, кто в ситуации является жертвой, кто является вором. Есть страны, которые до войны полностью были на стороне России. И сегодня они экономически связаны с ней... Но когда вы их спросите просто, не для общества, считаете ли, что захват Крыма и востока является нелегитимными действиями России, и она нарушила международное право, и это незаконно".

Он подчеркнул, что это важный сигнал, ведь мир осознает, что стабильные международные отношения не могут строиться на шантаже, военной силе или финансовом влиянии, как это пытается делать Россия.

"Можно строить временное влияние. Да, к сожалению, оно может быть не год, не два. Может быть 10 лет. Но все равно главное — то, что базируется на международном праве… Все они знают, что такое соблюдение принципа, связанного с уважением к суверенитету любого государства. Суверенитет нарушится Россия, и поэтому – заверил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сказал, закончится ли война в 2025 году. Для завершения войны в 2025 году есть все необходимые условия, и это вполне выполнимо. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу ITV News, текст которого был опубликован на официальном сайте Офиса президента.

Вторым важным фактором для завершения войны он назвал гарантии безопасности, чтобы "завтра не было снова оккупации нашей территории". Кроме того, он выделил поддержку армии и экономики Украины, разрушенной войной.