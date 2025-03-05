Заморозка помощи США: на Западе ответили, что теперь произойдет на поле боя

Действия США не окажут немедленного влияния на поле боя, где ВСУ изо всех сил пытаются остановить неустанное российское наступление на Донбассе. Украинские войска замедлили российское продвижение вдоль линии фронта, где Россия медленно набирает силу ценой огромных человеческих и материальных потерь. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет AP.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Журналисты отметили, что прежде всего приостановка помощи ослабит противовоздушную оборону и нанесет ущерб способности Украины поражать российские цели далеко за линией фронта.

По словам Патрика Бери, эксперта по военным действиям в Университете Бата (Великобритания), Украина уже испытывает нехватку ракет для американских систем Patriot, которые имеют решающее значение для защиты городов от российских воздушных атак.

"Проблема в том, что многое из того, что поставляют США — это то, что Европа и другие страны не могут предоставить в краткосрочной перспективе — высококачественные вещи", — сказал он.

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Ранее "Комментарии" писали – линия фронта войны в Украине не находится под угрозой неизбежного коллапса из-за приостановления военной помощи со стороны США. Однако последствия паузы со временем станут более острыми. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).



