Замкомбрига 68-й бригады раскрыл, кто виноват в провале мобилизации: дело не в ТЦК

Война продолжается, и потребность в новых силах на фронте растет. Заместитель командира 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша с позывным "Явир" заявил, что ключевая проблема мобилизации сегодня — не в территориальных центрах комплектования (ТЦК), а в коррупции среди врачей.

Скоро в войну будут вовлечены все, заявил командир 68-й бригады

Проблема сейчас не в ТЦК, которые выкручиваются, как могут, чтобы выполнить план. Проблема в медиках, которые делают липовые документы и присылают нам реально непригодных людей", — рассказал военный.

Командир рассказал, что недавно к его бригаде присоединилась группа мобилизованных из 140 человек. Однако после тщательной проверки оказалось, что пригодными к службе меньше половины.

Проведя детальный анализ, я нашел одного полностью непригодного. Говорю: "Друг, как ты сюда попал?". А он пересказывает: "Молчи, тебя там уволят, нам нужно план выполнить "", – поделился офицер.

Явир также отметил, что большинство мужчин боятся мобилизации из-за страха перед войной. Они принимают службу как "конец жизни".

"Но я объясняю: жизнь не кончается. Она продолжается, но теперь ты защищаешь свою страну. Это новая реальность, которую следует принять", – подчеркнул командир.

Офицер призвал мужчин морально и физически готовиться к службе, ведь война коснется каждого.

"Это их не пройдет. Мужчины, которые сейчас дома должны осознать: скоро будут привлечены все", – подчеркнул он.

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