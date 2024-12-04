Замкомбрига 68-й бригады раскрыл, кто виноват в провале мобилизации: дело не в ТЦК

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Черновалова Кристина
Война продолжается, и потребность в новых силах на фронте растет. Заместитель командира 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша с позывным "Явир" заявил, что ключевая проблема мобилизации сегодня — не в территориальных центрах комплектования (ТЦК), а в коррупции среди врачей.
Скоро в войну будут вовлечены все, заявил командир 68-й бригады
Проблема сейчас не в ТЦК, которые выкручиваются, как могут, чтобы выполнить план. Проблема в медиках, которые делают липовые документы и присылают нам реально непригодных людей", — рассказал военный.
Командир рассказал, что недавно к его бригаде присоединилась группа мобилизованных из 140 человек. Однако после тщательной проверки оказалось, что пригодными к службе меньше половины.
Явир также отметил, что большинство мужчин боятся мобилизации из-за страха перед войной. Они принимают службу как "конец жизни".
Офицер призвал мужчин морально и физически готовиться к службе, ведь война коснется каждого.
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