Залужный упрекнул западных партнеров в поставках оружия: как изменилась ситуация на поле боя

Решение российского правителя Владимира Путина о вторжении в Украину в 2022 году станет таким же роковым для него, как и нападение на СССР для Адольфа Гитлера. Такое заявление сделал посол Украины в Великобритании, бывший командующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для "Украинской правды".

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: УНИАН

Он подчеркнул, что война не завершилась и результат этого конфликта еще не определен — она может иметь как выигрышный, так и проигрышный сценарий. В связи с этим дипломат призвал западные страны к сплоченности и совместным усилиям в борьбе с российским режимом, как с агрессором, что несет угрозу миру.

"Пока Запад продолжал остерегаться "красных линий" Путина и пытался избежать эскалации, Россия объединилась с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Задержка с поставками оружия Украине изменила ситуацию на поле боя", — подчеркнул Залужный.

Он отметил, что мы оказались в состоянии затяжной войны, где на фронте активно используются новейшие технологии, имеющие потенциал изменить глобальную безопасность в будущем.

Залужный также призвал мир обратить внимание на то, ограничится ли эта война только Украиной.

"Диктаторские режимы, более способные к ведению войны, могут мобилизовать миллионы людей для рытья окопов или производства снарядов, но такие системы обречены на ошибки, и история это подтверждает", — отметил он.

"В режиме, где все решения принимает один человек, нет места для других мнений. Именно поэтому для Гитлера нападение на СССР стало роковым, и для Путина нападение на Украину также будет роковым, благодаря нашим усилиям", — добавил Залужный.

Он подытожил, что в войне с Путиным важно не просто выжить, но и понять новую стратегию, способствующую жизнестойкости страны и переходу к новым технологическим решениям. Для победы недостаточно выдержки, нужно давать решительный и своевременный ответ на новые вызовы.

Как уже писал портал "Комментарии", посол Украины в Великобритании, бывший главкой ВСУ Валерий Залужный продолжает оставаться потенциальным фаворитом президентских выборов в Украине, опережая действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом говорится в опросе Socis за декабрь 2024 года, который располагает NV. Согласно опросу, 36,1% украинцев бы проголосовали за Залужного, если бы президентские выборы провели в ближайшее время.