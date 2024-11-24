Залужный своими заявлениями подыграл россиянам: о чем речь

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Ткачик Олеся
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный напомнил о себе громким заявлением, что третья мировая война уже началась.
Валерий Залужный
Впрочем, как считает политический аналитик Роман Пономаренко, говорить о начале третьей мировой преждевременно. Дело в том, отмечает он, что никакой глобальной мировой войны пока не предвидится, потому что нет ключевого условия такого конфликта: нет двух враждующих коалиций примерно равных по экономической и военной силе. Противостояние США vs Китай, о котором всегда упоминают в этом контексте, безосновательно. Китай со своими сателлитами типа КНДР и России на роль мощной коалиции, противостоящей США и ее союзникам, мягко говоря, не тянет. По его словам, нет смысла говорить о России как "самостоятельном игроке".
По его словам, популярная риторика о третьей мировой, которая или уже идет, или вот-вот начнется, выгодна именно россиянам. Как подчеркнул эксперт, регулярные российские угрозы ядерной войны, несмотря на свою очевидную несуразность, находят немало преданных слушателей на Западе. В том числе и среди лидеров мнений, вроде Маска.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что уже началась третья мировая война и неизвестно, сможет ли Украина одержать победу своими силами.
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