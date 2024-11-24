Залужный своими заявлениями подыграл россиянам: о чем речь

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный напомнил о себе громким заявлением, что третья мировая война уже началась.

Валерий Залужный

Впрочем, как считает политический аналитик Роман Пономаренко, говорить о начале третьей мировой преждевременно. Дело в том, отмечает он, что никакой глобальной мировой войны пока не предвидится, потому что нет ключевого условия такого конфликта: нет двух враждующих коалиций примерно равных по экономической и военной силе. Противостояние США vs Китай, о котором всегда упоминают в этом контексте, безосновательно. Китай со своими сателлитами типа КНДР и России на роль мощной коалиции, противостоящей США и ее союзникам, мягко говоря, не тянет. По его словам, нет смысла говорить о России как "самостоятельном игроке".

"Нынешняя российско-украинская война никак не выпадает из контекста ограниченного, регионального противостояния. Которое в Третью мировую, при всем желании определенных персонажей, никогда не перерастет. Как и любой другой региональный конфликт, типа Израиль vs Иран. То, что и нас, и россиян, поддерживают соответствующие партнеры, тоже не делает нашу войну мировой. Потому что мировая война – это не о том", — подчеркнул Пономаренко.

По его словам, популярная риторика о третьей мировой, которая или уже идет, или вот-вот начнется, выгодна именно россиянам. Как подчеркнул эксперт, регулярные российские угрозы ядерной войны, несмотря на свою очевидную несуразность, находят немало преданных слушателей на Западе. В том числе и среди лидеров мнений, вроде Маска.

Поэтому там активно тиражируют месседж: война должна быстро закончиться на условиях России. Иначе – третья мировая". А периодические попытки Украины играть на этом поле заранее обречены на провал. Что мы и наблюдаем в контексте нашей дипломатии и восприятия нашей войны многими западными политиками", — подытожил Пономаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что уже началась третья мировая война и неизвестно, сможет ли Украина одержать победу своими силами.



