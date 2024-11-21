logo

BTC/USD

97654.32

ETH/USD

3336.90

LTC/USD

88.68

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Залужный резко изменил мнение о победе Украины: в чем сомневается экс-главком
commentss НОВОСТИ Все новости

Залужный резко изменил мнение о победе Украины: в чем сомневается экс-главком

Третья мировая война, победа Украины, капитуляция Украины

сегодня, 16:48 comments1400
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о выходе войны в Украине на новый уровень. В целом, по его словам, началась мировая война, победит ли Украина своими силами, он не уверен. Об этом Валерий Залужный сказал в четверг, 21 ноября, на церемонии награждения УП-100, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "НВ".

Залужный резко изменил мнение о победе Украины: в чем сомневается экс-главком

Фото из открытых источников

"Я считаю, что в 2024 году мы можем совершенно точно считать, что началась Третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские шахеды", — отметил бывший главка.

Залужный отметил, что эти факторы указывают на глобальный масштаб войны и призвал мир готовиться к новым вызовам. “То, чего так долго ждали, уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все еще остановить здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже много врагов. Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать – она началась”, – подчеркнул Валерий Залужный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Посол Украины в Великобритании посоветовал украинским военным готовиться к смерти и учиться убивать.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/valeriy-zaluzhniy-zayaviv-shcho-tretya-svitova-viyna-pochalas-u-2024-roci-50468329.html
Теги:

Новости

Все новости