Залужный резко изменил мнение о победе Украины: в чем сомневается экс-главком

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о выходе войны в Украине на новый уровень. В целом, по его словам, началась мировая война, победит ли Украина своими силами, он не уверен. Об этом Валерий Залужный сказал в четверг, 21 ноября, на церемонии награждения УП-100, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "НВ".

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"Я считаю, что в 2024 году мы можем совершенно точно считать, что началась Третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские шахеды", — отметил бывший главка.

Залужный отметил, что эти факторы указывают на глобальный масштаб войны и призвал мир готовиться к новым вызовам. “То, чего так долго ждали, уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все еще остановить здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже много врагов. Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать – она началась”, – подчеркнул Валерий Залужный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Посол Украины в Великобритании посоветовал украинским военным готовиться к смерти и учиться убивать.