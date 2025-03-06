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Залужный рассказал, когда Путин решил изменить мировой порядок

Запад совершил огромную ошибку, не обратив внимания на оговорку Путина.

6 марта 2025, 19:35
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Лиля Воробьева

Выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года стало ключевым моментом в переосмыслении мирового порядка.

Залужный рассказал, когда Путин решил изменить мировой порядок

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

Такое мнение высказал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, выступая в Королевском институте международных отношений (Chatham House). Полный текст речи опубликовала "Украинская правда".

Он напомнил о словах, сказанных тогда Путиным: "Никто не чувствует себя в безопасности, никто не может укрыться за международным правом, как за каменной стеной".

По словам Залужного, Запад допустил серьезную ошибку, не придав должного значения этой оговорке российского президента и не адаптировавшись к произошедшим впоследствии изменениям.

По его мнению, это позволило Путину в 2008 году начать войну в Грузии, в 2014 году – в Украине, а в 2022 году – осуществить полномасштабное вторжение, применяя все возможные методы.

"Еще 18 лет назад Путин заявил, точнее, предупредил, что однополярная модель, фактически направленная на обслуживание интересов США и ограниченного круга государств, не является жизнеспособной. Он также отмечал, что Китай, Индия и другие развивающиеся страны в процессе трансформации станут одними из важнейших экономик мира", — подчеркнул Залужный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный раскрыл потери Украины в войне . Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что численность потерь украинской армии на этом этапе войны с РФ является "критической точкой".

"Посчитайте, что такое 50 тысяч из 5,5 млн человек, стоящих на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Какую, мне кажется, мы вряд ли перейдем. А вместе с тем война то изменилась под влиянием двух факторов. Первый — это демография. Обращаю внимание: 50 тысяч убитых в Украине — 00:00"



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Источник: https://www.pravda.com.ua/columns/2025/03/6/7501570/
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