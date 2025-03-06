Залужный рассказал, когда Путин решил изменить мировой порядок

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Лиля Воробьева
Выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года стало ключевым моментом в переосмыслении мирового порядка.
Валерий Залужный (фото из открытых источников)
Такое мнение высказал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, выступая в Королевском институте международных отношений (Chatham House). Полный текст речи опубликовала "Украинская правда".
Он напомнил о словах, сказанных тогда Путиным: "Никто не чувствует себя в безопасности, никто не может укрыться за международным правом, как за каменной стеной".
По словам Залужного, Запад допустил серьезную ошибку, не придав должного значения этой оговорке российского президента и не адаптировавшись к произошедшим впоследствии изменениям.
По его мнению, это позволило Путину в 2008 году начать войну в Грузии, в 2014 году – в Украине, а в 2022 году – осуществить полномасштабное вторжение, применяя все возможные методы.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный раскрыл потери Украины в войне . Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что численность потерь украинской армии на этом этапе войны с РФ является "критической точкой".
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