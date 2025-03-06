Залужный раскрыл потери Украины в войне: критические

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что численность потерь украинской армии на этом этапе войны с РФ является "критической точкой".
Валерий Залужный
Об этом он сказал во время выступления в Школе публичного управления Украинского Католического Университета, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам бывшего главкома, у РФ также очень весомые потери. И хотя у нее значительно лучшая демографическая ситуация, "для них тоже критическая масса по меньшей мере около 250 тысяч погибших".
Напомним, портал "Комментарии" писал, что темпы наступления российской оккупационной армии снизились в феврале. Потери убитыми и ранеными на фронте упали до 35 тысяч человек. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании в Х (Twitter).
Британские специалисты отмечают, что среднесуточные потери России в феврале 2025 года составили 1255 человек, что является самым низким средним дневным показателем с августа 2024 года. Общее количество зарегистрированных потерь России в феврале составило 35 140 человек, что примерно на 13 000 меньше, чем в январе, когда был зафиксирован второй по величине месячный показатель. По данным британской разведки, с начала 2025 г. Россия потеряла на фронте около 90 000 человек, а момента вторжения в Украину потери достигли 875 00 человек.
Новости