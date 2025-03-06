Залужный раскрыл потери Украины в войне: критические

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что численность потерь украинской армии на этом этапе войны с РФ является "критической точкой".

Валерий Залужный

Об этом он сказал во время выступления в Школе публичного управления Украинского Католического Университета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Посчитайте, что такое 50 тыс яч из 5,5 млн человек, стоящих на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Какую, мне кажется, мы вряд ли перейдем. А вместе с тем война-то изменилась под влиянием двух факторов. Первый — это демография. Обращаю внимание: 50 тысяч убитых в Украине".

По словам бывшего главкома, у РФ также очень весомые потери. И хотя у нее значительно лучшая демографическая ситуация, "для них тоже критическая масса по меньшей мере около 250 тысяч погибших".

"Это не значит, что они не могут пойти сетками половить (мужчин — ред.), чтобы отправить на фронт. Могут. Они даже могут их красиво построить на фронт, потому что это тирания. Они это могут сделать. Но будут ли они воевать? Это другое дело", — добавил Залужный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что темпы наступления российской оккупационной армии снизились в феврале. Потери убитыми и ранеными на фронте упали до 35 тысяч человек. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Британские специалисты отмечают, что среднесуточные потери России в феврале 2025 года составили 1255 человек, что является самым низким средним дневным показателем с августа 2024 года. Общее количество зарегистрированных потерь России в феврале составило 35 140 человек, что примерно на 13 000 меньше, чем в январе, когда был зафиксирован второй по величине месячный показатель. По данным британской разведки, с начала 2025 г. Россия потеряла на фронте около 90 000 человек, а момента вторжения в Украину потери достигли 875 00 человек.