Бывший главнокомандующий ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о том, что война изменилась и указал на то, от чего действительно зависит победа.

Валерий Залужный

"Эта война уже другая, а победа полностью зависит от внедрения инноваций и новейших технологий", — отметил Залужный.

По его словам, главным изменением стали беспилотные системы и цифровые технологии, потому традиционные виды вооружений остались в истории. По словам Залужного, бронированная техника, которая с 1915 года была основой наступательных операций, теперь беззащитна перед дешевыми дронами.

Бывший главнокомандующий подчеркнул, что высокоточное оружие, использовавшее GPRS-позиционирование, из-за развития РЭБ уже стало неэффективным. Появились дешевые дроны, поэтому экономически нецелесообразно использовать дорогие ракеты к системам ПВО.

Кроме того, Залужный добавил, что воздушное пространство над полем боя стало недоступным для пилотируемой авиации и превратило ее в вспомогательное средство противовоздушной обороны. А морское пространство, подчеркнул он, постепенно заняли морские дроны. Теперь мощные корабли прячутся в защищенных портах.

"Все мы должны переосмыслить формы и способы применения новых технологий. Это вызов всему миру. И это не только вопрос поддержки Украины – это вопрос совместной готовности к новой эпохе войны, где доминируют технологии, информация и автоматизация решений", — подытожил Залужный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле неожиданно объявили о готовности к переговорам с Украиной о прекращении войны без каких-либо предварительных требований. Такое заявление выглядит достаточно необычным, поскольку ранее подобного Кремль не демонстрировал.



