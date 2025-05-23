Залужный раскрыл, как остановить наступление России навсегда

Как отметил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, когда говорят об экспорте оружия – для него лично это, прежде всего, экспорт технологий.

Валерий Залужный

По его словам, он очень важен, потому что это источник ресурсов для выживания и развития. Источник инновационности в проектировании и применении оборонных технологий. А еще — залог будущего крепкого альянса безопасности, добавил посол.

Залужный подчеркнул, что в современных экономических и демографических условиях необходимо говорить о высокотехнологичной войне на выживание. Она, по его словам, предполагает минимум человеческого ресурса и экономически дешевые средства для достижения максимального эффекта. По его убеждению, именно в этом направлении и нужно двигаться дальше.

Кроме того, Залужный посоветовал не надеяться на чудо, которое уже сейчас вернет Украине границы 1991 или даже 2022 года. По его словам, пока у россиян есть силы и средства наступать и наносить удары по нашей территории – они будут это делать.

"Положить этому конец можно только через полное разрушение способности России вести эту войну. И здесь прежде всего я имею в виду уничтожение ее военно-экономического потенциала", — отметил Залужный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне признали, что украинские силы обороны применяют новую тактику, атакуя московский регион не массовыми налетами, когда за раз запускается 400 дальнобойных дронов и выбрасывается на ветер 40 и даже более миллионов долларов, а постоянными, практически ежедневными атаками.



