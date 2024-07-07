Залужный после долгого перерыва появился в сети и показал новое фото

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снова появился в сети после долгого перерыва, опубликовав фото с женой Еленой Залужной. Снимок, сделанный во время совместного отдыха в горах, Залужный разместил на своей странице в Facebook с подписью "Украина волшебная". Пост быстро собрал тысячи понравившихся и положительных комментариев от украинцев, некоторые из которых поздравляли его с днем рождения, который он празднует 8 июля.

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

После своей отставки Залужный исчез из публичного пространства. Однако недавно стало известно, что он 10 июля приступит к работе послом Украины в Великобритании, о чем сообщают СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кулеба ответил, начал ли Залужную работу послом в Британии. На сегодняшний день бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает подготовку для работы в качестве посла в Великобритании. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба добавил, что понимает повышенный интерес к этой теме, но напомнил, что "всех послов оценивают все равно: по результатам".

Также "Комментарии" писали о том, что в Британии сказали, сможет ли Залужный как посол убедить Лондон отправить войска в Украину. Как подчеркнул Глен Грант, ролью генерала Валерия Залужного станет роль посла, а не знаменитого атташе по обороне. При этом он добавил, что общество должно понимать, что на самом деле роль посла гораздо сложнее.

По его словам, действующее правительство Британии настроено на то, чтобы во всех аспектах оказывать помощь Украине, но это не касается развертывания войск. Глен Грант выразил сомнение, что Залужный сможет как-то повлиять в этом вопросе на официальный Лондон. При этом он считает, что первоочередной задачей генерала станет именно сохранение и укрепление отношений, которые уже существуют между Украиной и Британией.

