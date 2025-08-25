После конфликта между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в феврале 2025 года команда вице-президента США Джей Ди Венса попыталась связаться с Валерием Залужным, чтобы обсудить возможность сотрудничества. Как сообщает The Guardian, Венс сыграл важную роль в провоцировании напряженности между президентами, сидя рядом в Овальном кабинете.

В окружении Трампа обсуждали возможность смены украинского лидера. Республиканский сенатор Линдси Грэм открыто предложил Зеленскому покинуть пост, заявив, что США не смогут работать с ним в дальнейшем. После этого офис Венса пытался связаться с главнокомандующим Залужным по разным каналам.

Однако, получив запрос на звонок, Залужный после консультаций с командой Зеленского отказался ответить. Это свидетельствует о его приверженности правительству Украины, несмотря на внутренние и внешние политические давления. Его отказ объясняется тем, что поддержка Трампа против Зеленского была для генерала неприемлемой.

The Guardian подчеркивает, что этот случай иллюстрирует сложную ситуацию, в которой оказался Залужный после того, как в феврале 2025 года Зеленский уволил его с должности командующего армией. Как отмечается, многие в Украине и за рубежом считают его потенциальным кандидатом на президентские выборы, хотя официальных выборов в стране пока нет из-за войны.

Залужный, возглавивший оборону Украины в начале войны, является лидером, способным составлять серьезную конкуренцию для Зеленского в будущем, когда политическая ситуация в стране стабилизируется.

