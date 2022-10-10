Залужный показал карту полета ракет во время массированного обстрела Украины (ФОТО)

"Противник использовал ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные ракеты и разведывательно-ударные БПЛА типа "Шахед-136"", — сообщил Валерий Залужный.

Генерал заявил, что украинские воины, уничтожив большинство ракет при такой интенсивности одновременных атак РФ, показали свой патриотизм и профессионализм. Также Залужный констатировал, что украинские военные вынуждены были противостоять российским атакам, используя устаревшее советское оружие, которого недостаточно.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России заявили, что после массированных ударов по Украине начинается новый этап спецоперации. Массированный удар ВС РФ по объектам энергетики, военного управления и связи Украины – это начало нового этапа спецоперации. С таким заявлением выступил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Продолжая тот тезис, который ранее уже озвучил российский диктатор Путин и другие первые лица Кремля, Бондарев отметил, что на такие массированные удары России пришлось пойти, чтобы ответить на "террористический акт" на Крымском мосту. Виктор Бондарев также выразил уверенность, что подобные удары по критической инфраструктуре Украины лишь ускорят темпы проведения так называемой спецоперации и приведут к ее логическому завершению.