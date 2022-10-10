logo

BTC/USD

19238.10

ETH/USD

1307.71

LTC/USD

53.23

USD/UAH

EUR/UAH

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Залужный показал карту полета ракет во время массированного обстрела Украины (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Залужный показал карту полета ракет во время массированного обстрела Украины (ФОТО)

Залужный добавил, что украинские военные продемонстрировали профессионализм

10 октября 2022, 22:19
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Чтобы обстрелять украинские города, РФ использовала ракеты и БПЛА. Соответствующую карту полета вражеских снарядов обнародовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Twitter.

Залужный показал карту полета ракет во время массированного обстрела Украины (ФОТО)

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

Главнокомандующий ВСУ показал соответствующую карту, где можно увидеть траекторию полета российских ракет 10 октября с 10.20 до 11.00.

"Противник использовал ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные ракеты и разведывательно-ударные БПЛА типа "Шахед-136"", — сообщил Валерий Залужный.

Генерал заявил, что украинские воины, уничтожив большинство ракет при такой интенсивности одновременных атак РФ, показали свой патриотизм и профессионализм. Также Залужный констатировал, что украинские военные вынуждены были противостоять российским атакам, используя устаревшее советское оружие, которого недостаточно.

Залужный показал карту полета ракет во время массированного обстрела Украины (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России заявили, что после массированных ударов по Украине начинается новый этап спецоперации. Массированный удар ВС РФ по объектам энергетики, военного управления и связи Украины – это начало нового этапа спецоперации. С таким заявлением выступил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Продолжая тот тезис, который ранее уже озвучил российский диктатор Путин и другие первые лица Кремля, Бондарев отметил, что на такие массированные удары России пришлось пойти, чтобы ответить на "террористический акт" на Крымском мосту. Виктор Бондарев также выразил уверенность, что подобные удары по критической инфраструктуре Украины лишь ускорят темпы проведения так называемой спецоперации и приведут к ее логическому завершению.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/CinC_AFU/status/1579528145765830657
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!