Залужный подверг критике НАТО и назвал лучшую форму безопасности для Украины

Членство Украины в НАТО не обеспечит ей политическую защиту. Самый эффективный способ обеспечения безопасности государства заключается в интеграции в европейскую архитектуру безопасности, но для этого необходимо еще создать соответствующую структуру. Об этом во время встречи с сообществом Украинского католического университета рассказал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

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"НАТО стало морально и физически устаревшим. Скорее всего, это не даст нам необходимой политической защиты", – отметил дипломат.

То же касается и возможности введения западных миротворческих войск в Украину.

"Я лично считаю, что это не реалистичный вариант. Доктрина, разработанная еще в 90-х годах, сегодня выглядит призрачно. Тогда это снимали на видео, показывали по CNN, но сегодня военные рассказывают, что то, что они тогда делали, не имеет никакого отношения к современной войне. Военные НАТО, после просмотра таких материалов, могут потерять".

Залужный подчеркнул, что "лучшие гарантии безопасности для нас – это мы сами". В то же время для Украины полезно было бы членство в новой европейской архитектуре безопасности, которую еще предстоит создать.

Посол уверен, что основа такой структуры может быть построена на базе Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF).

Портал "Комментарии" уже писал, что обмен разведданными в НАТО оказался под угрозой из-за политики Дональда Трампа. Союзники становятся осторожнее в сотрудничестве и доверии друг к другу. Ситуация и так была сложной из-за пророссийской позиции Венгрии и Словакии. Но после сближения Штатов с Россией возникли опасения, безопасно ли делиться разведданными с Вашингтоном.