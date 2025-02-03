Залужный планировал атаковать Россию: почему решение не было принято

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Slava Kot
Генерал-майор Виктор Назаров рассказал, что в 2022 году бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планировал наступление на Белгородскую область России. Несмотря на то, что этот план не удалось реализовать, украинский генерал указывает, что эти идеи воплотились в 2024 году с наступлением Курской области.
Валерий Залужный. Фото из открытых источников
Виктор Назаров в интервью BBC Украина рассказал об одном из докладов Валерия Залужного в СНБО, где было предложено наступление на Белгородскую область.
По его словам, основной целью этой военной операции была попытка лишить Россию шанса наносить удары по Харькову, а также создать угрозу для россиян в поставке ресурсов для группировок, действующих в Донецкой и Луганской областях.
Назаров указал, что для реализации прорыва в Белгородскую область ожидали решения руководства страны.
Вместе с тем Назаров указывает, что озвученные в 2022 году идеи Залужного начали реализовываться в 2024 году во время прорыва российской границы и наступления в Курской области.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный раскрыл детали провального контрнаступления ВСУ в 2023 году.
Также "Комментарии" писали о том, что Залужный впервые дал оценку плану победы Зеленского.
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