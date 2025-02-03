Залужный планировал атаковать Россию: почему решение не было принято

Генерал-майор Виктор Назаров рассказал, что в 2022 году бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планировал наступление на Белгородскую область России. Несмотря на то, что этот план не удалось реализовать, украинский генерал указывает, что эти идеи воплотились в 2024 году с наступлением Курской области.

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Виктор Назаров в интервью BBC Украина рассказал об одном из докладов Валерия Залужного в СНБО, где было предложено наступление на Белгородскую область.

"Это перенесение военных действий на территорию противника… Речь шла о том, чтобы провести наступление на территории Российской Федерации. В общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород", — рассказал советник бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного.

По его словам, основной целью этой военной операции была попытка лишить Россию шанса наносить удары по Харькову, а также создать угрозу для россиян в поставке ресурсов для группировок, действующих в Донецкой и Луганской областях.

Назаров указал, что для реализации прорыва в Белгородскую область ожидали решения руководства страны.

"Достаточно было принятие политического решения. Поскольку они не были реализованы, а Залужного после этого сняли, то у меня создалось впечатление, что они не заинтересовали никого", – объяснил генерал.

Вместе с тем Назаров указывает, что озвученные в 2022 году идеи Залужного начали реализовываться в 2024 году во время прорыва российской границы и наступления в Курской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный раскрыл детали провального контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Также "Комментарии" писали о том, что Залужный впервые дал оценку плану победы Зеленского.