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Залужный планировал атаковать Россию: почему решение не было принято

Наступление на Курскую область в 2024 году было предварительным планом Залужного с атакой на Белгородскую область 2022 года, считает генерал Виктор Назаров.

сегодня, 10:35
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Slava Kot

Генерал-майор Виктор Назаров рассказал, что в 2022 году бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планировал наступление на Белгородскую область России. Несмотря на то, что этот план не удалось реализовать, украинский генерал указывает, что эти идеи воплотились в 2024 году с наступлением Курской области.

Залужный планировал атаковать Россию: почему решение не было принято

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Виктор Назаров в интервью BBC Украина рассказал об одном из докладов Валерия Залужного в СНБО, где было предложено наступление на Белгородскую область.

"Это перенесение военных действий на территорию противника… Речь шла о том, чтобы провести наступление на территории Российской Федерации. В общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород", — рассказал советник бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного.

По его словам, основной целью этой военной операции была попытка лишить Россию шанса наносить удары по Харькову, а также создать угрозу для россиян в поставке ресурсов для группировок, действующих в Донецкой и Луганской областях.

Назаров указал, что для реализации прорыва в Белгородскую область ожидали решения руководства страны.

"Достаточно было принятие политического решения. Поскольку они не были реализованы, а Залужного после этого сняли, то у меня создалось впечатление, что они не заинтересовали никого", – объяснил генерал.

Вместе с тем Назаров указывает, что озвученные в 2022 году идеи Залужного начали реализовываться в 2024 году во время прорыва российской границы и наступления в Курской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный раскрыл детали провального контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Также "Комментарии" писали о том, что Залужный впервые дал оценку плану победы Зеленского.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cde9rw8rzjgo
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