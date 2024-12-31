Залужный отравился ртутью: новые подробности из книги генерала

Это событие Залужный описывает в своей книге "Моя война", изданной в конце декабря. Инцидент произошел в доме дедушки и бабушки во время приготовления ужина.

"Было мне не больше трех лет. И вот... Вдруг, приблизившись к дедушке табуретки, я увидел это. Оно игриво манило меня бликами от лампочки. Я, словно зачарованный, задрожал к манящему сиянию. которым 'мама' Катя измеряла себе температуру. оцепенении рассматривал его, боясь пошевелиться. А в следующее мгновение мои ручонки дернулись вперед и, вместо того, чтобы прикоснуться к блестящей игрушке, толкнули табуретку.

События разворачивались очень быстро, и никто из взрослых не успел вовремя отреагировать. Удивленный блеском ртутных шариков, маленький Валерий протянул к ним руки и проглотил часть ртути. "Пришел в себя уже в больничной палате. Старые, страшные штативы для капельниц, жуткий запах больничного супа и бабушка рядом", — поделился своими воспоминаниями бывший главнокомандующий.

Этот случай подчеркивает опасность отравления ртутью, которое может иметь серьезные, а иногда и летальные исходы.

Залужный также рассказывает о своих первых годах жизни, которые он провел в доме бабушки и дедушки. В этой семье кроме его матери было еще две дочери. Одну из них, Екатерину, он называл "мамой". Мальчик, нуждавшийся в материнском внимании, нашел ее в своей 25-летней тете, которая в то время еще не имела собственных детей. "Так мы и полюбили друг друга, как мама и сын", — вспоминает Валерий.

Детство в деревне, в окружении бабушки и дедушки, он описывает как период покоя и счастья. Малого Валерия все любили и заботились о нем. "Дед в то время работал, бабушка и Катя лелеяли меня, как маленькое божество", — написал Залужный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный выпустил первую книгу Моя война. Бывший Главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выпустил первую книгу по трилогии. Назовется книга — "Моя война". Как рассказал автор, это его собственный рассказ о себе, моих мнениях и жизненных решениях.