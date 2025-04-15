Залужный объяснил разницу между украинским миром и "русским миром"

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сравнил концепцию украинского мира с "русским миром". По его словам, основное отличие состоит в попытке России уничтожить Украину.

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Валерий Залужный выступил на открытии нового образовательного пространства Украинской Школы Управления, где объяснил, какая разница между "русским миром" и украинским видением мироздания.

"Ответ очень прост. Это добро и зло. Это тьма и свет. Это будущее и забвение. Это совершенно разные вещи, поэтому сошлись в борьбе. За светлое, за будущее вот что такое украинский мир. Что такое "русский мир", нет смысла объяснять. Это то, что нас убивает каждый день и говорит, что нас не существовало – но мы есть", — сказал Залужный.

"Русский мир" – это идеология, оправдывающая русский экспансионизм. Она утверждает, что существует "русская цивилизация", которая охватывает Россию, Украину, Беларусь и другие территории, где проживают русскоязычные люди или те, кто имеют культурные связи с Россией. "Русский мир" используется российскими властями для оправдания агрессии против Украины и других стран.

Среди основных аспектов "русского мира" есть вера в то, что Россия якобы имеет особую миссию в мире — защищать "традиционные ценности" и противостоять Западу. Этой концепцией Кремль оправдывает вмешательство в дела других стран для якобы "защиты" русскоговорящего населения, а также свои имперские амбиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин объяснил без чего не может существовать Россия в речи о "русском мире"

Также "Комментарии" писали, что Залужный ответил, планирует ли баллотироваться в президенты.