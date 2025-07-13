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Залужный назвал три ключевых условия для возобновления наступления Украины на фронте

Залужный объяснил, когда возможно новое наступление и почему Украину и Россию ждет война на истощение.

13 июля 2025, 10:45
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Slava Kot

В ближайшие два года война в Украине войдет в новую фазу, где преимущество будет иметь не только количество оружия или солдат, но и технологическое лидерство. Хотя возобновление наступления в таком случае возможно, однако маловероятно, считает бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Залужный назвал три ключевых условия для возобновления наступления Украины на фронте

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Валерий Залужный в колонке "Украинской правды" рассказал, что следует ожидать в ближайшие годы от войны в Украине и как может измениться ситуация на фронте. По его словам, Украина и Россия перейдут в стадию паритета в обороне и наступлении, однако эффективные наступательные операции станут возможны только при выполнении трех ключевых условий.

1. Преодоление преимущества врага в РЭБ

Залужный указывает, что для восстановления наступательной способности необходимо минимизировать влияние средств РЭБ на украинские дроны и высокоточное оружие. Это станет возможным благодаря переходу на альтернативные каналы связи, в частности вне традиционного радиоэлектронного спектра. Также важно развитие средств уничтожения враждебных РЭБ-комплексов.

2. Уничтожение визуальной разведки противника

Вторым фактором Залужный называет успешное уничтожение вражеских дронов и систем оптического наблюдения. Речь идет как об обычных беспилотниках, так и о стационарных оптико-электронных средствах. Залужный подчеркивает, что будущее за дронами-перехватчиками и лазерными системами ослепления.

3. Масштабирование высокоточного оружия и ударных дронов

Последним фактором у Залужного указано массовое удешевление и увеличение дальности действия дронов-камикадзе и других высокоточных средств поражения. Это позволит совершать прицельные удары по логистике и укреплениям врага, изолировать его силы и заставлять оставлять позиции без прямого штурма.

Несмотря на это, Залужный отмечает, что массовые наступления в ближайшие годы маловероятны. По его словам, на это влияет два основных фактора:

  • - мобилизационный ресурс — ни у Украины, ни у России нет достаточно резервов для масштабных наступлений в краткой или среднесрочной перспективе.
  • - экономические трудности — активные наступательные операции требуют концентрации значительно больших ресурсов, чем оборона, но обе страны сталкиваются с растущими экономическими ограничениями, тормозящими подготовку к широкомасштабным боевым действиям.

Кроме того, Залужный акцентирует, что революция в сфере беспилотников и искусственного интеллекта изменяет саму природу войны.

"Развитие технологий и демографическая и экономическая ситуации в ближайшие годы, вероятно, будут способствовать ведению войны на истощение. Позиции сторон вдоль линии боевого столкновения все больше будут служить для поддержания общей парадигмы войны на истощение и для поддержания внутренней напряженности в стране… Нам предстоит совершенно новая война. Война по новым правилам", — заключает Залужный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный резко обратился к США из-за бездействия.

Также "Комментарии" писали, что Залужный назвал единственный способ избежать преимущества РФ в войне.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2025/07/13/7521484/
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