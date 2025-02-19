Залужный назвал свою ошибку во время вторжения РФ

19 февраля бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал важное заявление о тактике ведения войны российскими оккупантами. Он признал, что предварительные оценки влияния значительных потерь на решение российского командования оказались ошибочными.

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

Об этом Залужный сообщил на форуме "Диалоги по NV". По его словам, он считал, что большие потери заставили Россию отказаться от дальнейших наступательных действий.

"Я был абсолютно уверен, что эти потери заставят отказаться Россию от дальнейших действий. Но это была совершенно моя ошибка", — отметил он.

Эксглавнокомандующий подчеркнул, что для российского командования человеческие ресурсы стали самым "дешевым" ресурсом в этой войне.

"Вероятнее всего, человеческий ресурс для России, пожалуй, самый дешевый. По крайней мере, Россия точно не считается с человеческими потерями и готова достигать своей цели даже из-за потерь людей", — подчеркнул Залужный.

Он также подчеркнул, что, хотя задача максимальных потерь врагу остается важным элементом стратегии, это не является решающим фактором для достижения победы.

"Максимальное нанесение потерь противнику остается актуальным, но точно не является ключевым для одержания победы", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Валерий Залужный ответил, планирует ли баллотироваться в президенты . Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время мероприятия NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях" отметил, что такие вопросы, будет ли он баллотироваться в президенты, следует обсуждать только после того, как для этого будет достигнуто главное условие — окончание войны.

"Пока у нас задача одна — выстоять и сохранить наше государство. А уже после этого будем думать о другом", — заявил Залужный.