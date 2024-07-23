Залужный назвал решающий фактор в российско-украинской войне

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Кравцев Сергей
Технологии станут решающими в российско-украинской войне, более того – на них будет основываться глобальная безопасность будущего. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем выступлении на RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне сделал бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
На мероприятии обсуждались критические вопросы безопасности, в том числе вызовы, связанные с российской агрессией, и необходимость быть готовыми противостоять им в дальнейшем.
В своем выступлении Залужный отметил, что война, которая началась в 2022 году, "совершенно не похожа" на ту, которая велась с 2014 года.
Главной проблемой, по его словам, стали новые формы применения новейших технологий. Залужный убежден, что изобретение новых способов применения логически привело бы к изменениям в структуре армии в целом.
В то же время, отметил он, российско-украинская война – это "еще не война будущего", это "война переходного периода".
Более того, считает Залужный, технологии станут основой будущей глобальной безопасности.
Вместе с тем, он убежден, что на сегодняшний день в силу различных причин ни Украина, ни Россия не смогут самостоятельно освоить технологии в ближайшем будущем. Это значит, что единственным выходом может стать увеличение количества человеческих ресурсов.
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