Залужный издал громкое заявление о главном герое войны в Украине: детали

Украинский народ, особенно Вооруженные силы Украины, остаются главным героем противостояния в российско-украинской войне. Такую позицию высказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Фото: из открытых источников

Он вспомнил трагические первые часы полномасштабного вторжения России.

"В четыре утра 24 февраля 2022 года тишина мирной страны была разорвана страшным грохотом ракет и бомб. Враг пришел, чтобы убивать. Еще почти десять дней перед этим их снаряды обстреливали наши позиции на Донбассе, несмотря на запрет на ведение огня и попытки быстрого мира. Украинцы с женщинами и детьми" – отметил Залужный.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на уныние, обман и политические манипуляции со стороны врага, украинцы продолжают борьбу не только за собственное будущее, но и за историческое наследие своего государства.

"К сожалению, враг не прекращает своих атак и даже после многочисленных поражений продолжает расширять фронты — от энергетической безопасности до борьбы за покой в городах. Пятая колонна и захватчик не имеют ни чести, ни совести, ни страха", — подчеркнул он.

Залужный отметил, что настоящую историю войны еще предстоит написать, и украинцев не сломать. Главным оружием на этом пути есть единство общества.

"Эта война покажет мужество и мудрость людей, которые спасли не только жизнь многих граждан, но и само государство. Она выстоит перед врагами, равнодушными и теми, кто годами злоупотреблял властью и ждал "русский мир"", — подытожил посол.

