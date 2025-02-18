Залужный, Буданов и другие: кому больше всего доверяют украинцы в феврале

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Лиля Воробьева
Согласно данным опроса, на февраль этого года лидерами доверия среди украинцев являются Валерий Залужный (61,0%) и Кирилл Буданов (50,3%). Разница показателей общественного доверия между ними сейчас составляет 10,7%.
Валерий Залужный и Кирилл Буданов (фото из открытых источников)
На третьем месте по рейтингу доверия – Александр Усик (47,3%). Действующий президент Владимир Зеленский занимает только четвертое место с показателем в 42,4%.
Основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко обратил внимание на то, что в течение последнего года граждане Украины демонстрируют стойкое доверие к военным деятелям. Длительно и постепенное снижение доверия к президенту Зеленскому – по мнению Еременко, это свидетельствует о разочаровании, которое общество испытывает в отношении украинского политикума в целом и действующей власти в частности.
Руководитель Центра политической разведки Олег Постернак говорит о запросе новых политиков.
Согласно результатам опроса, наибольший баланс доверия также Валерий Залужный и Кирилл Буданов — 36,7% и 20,4% соответственно. За исключением Александра Усика (17,6%), остальные персоналии, в отношении которых проводился опрос, имеют отрицательный баланс доверия украинцев.
Директор Института мировой политики Евгений Магда отметил, что такие показатели баланса доверия вполне закономерны: "Роль Сил обороны в защите страны остается критически важной, поэтому граждане доверяют тем, кто непосредственно отвечает за безопасность Украины (например Буданов) или отвечал за нее в недалеком прошлом (Залужный). И это абсолютно логично в контексте продолжающейся полномасштабной войны".
Также респондентам был задан вопрос, в каком направлении в целом движется Украина. В целом положительно направление движения страны было оценено 46,6% опрошенных (в декабре этот показатель составил 41,8%), отрицательно – 38,6% (в декабре – 42,9%).
Андрей Еременко отметил, что градус пессимизма украинцев по отношению к общему курсу страны остается высоким. Хотя этот показатель несколько снизился по сравнению с декабрем 2024 года.
Исследование провела компания Active Group по заказу БО "Фонд исследований будущего" с помощью онлайн панели SunFlower Sociology. Опрошено 2000 респондентов во всех областях Украины в течение 12-16 февраля 2025 (без учета временно оккупированных территорий). В пресс-конференции приняли участие основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко, директор БО "Фонд исследований будущего" Роман Ярошенко, а также руководитель Центра политической разведки Олег Постернак и директор Института мировой политики Евгений Магда.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что доверие к Залужному и Буданову растет . Доверие украинского общества к бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и руководителю ГУР МОУ Кириллу Буданову продолжает расти, отметил политолог Александр Кочетков.
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