Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в разговоре для портала "Милитарный" поделился, как его инициативу по реформе военного управления, разработанную еще в августе 2022 года, наконец остановили.

Валерий Залужный. Фото: 24 Канал

Залужный вспомнил, что уже в начале полномасштабной войны стали очевидны серьезные недостатки в структуре управления армией как в функциональной части, так и на уровне иерархии.

"Именно поэтому Генштаб в середине 2022 года инициировал внедрение корпусной системы. Сказать 'инициировал' — не передать объем работы, которую провел большой коллектив. Мы не просто предложили новую модель, а комплексно проработали ее: включая органы обеспечения, связи, логистическую систему, а также места постоянной дислокации".

По его словам, важно было не только модернизировать текущую структуру, но и заложить основу под будущую армию — с иерархией, отвечающей современным вызовам. Результатом стала концепция с трехуровневой системой управления в Сухопутных войсках: корпус – дивизия – бригада, разработанная до конца лета 2022 года.

Он подчеркнул, что инициативу поддержали партнеры из США и Великобритании. Более того, удалось сформировать 9-й и 10-й корпуса и начать их подготовку. Однако реформа не была реализована полностью — ее остановили, а идея создания корпуса Десантно-штурмовых войск, который должен был тренироваться за границей, осталась только в планах.

"Система военного управления — это чрезвычайно сложная структура. Она нуждается не только в эффективности, но и в балансе: чрезмерная централизация может быть такой же опасной, как и действия врага. Победа на фронте завтра зависит от того, насколько хорошо подготовлены командные структуры сегодня. Названия и фамилии здесь — второстепенные", — отметил Залу.

Портал "Комментарии" писал, что война в Украине продемонстрировала, что в затяжном конфликте с высоким уровнем интенсивности победу определяют демографические и экономические возможности сторон. Такую позицию озвучил бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, цитируемый аналитическим центром Athena Lab.