Залп в 40 ракет: стало известно о сроках и целях новых массированных ударов по Украине

Военный эксперт Александр Коваленко дал комментарий о подготовке врага к новому ракетному удару по нашей стране.

Ракетные атаки по Украине (фото из открытых источников)

Как сказал он во время эфира информационного телемарафона , возможно ци объясняется перебазирование стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3 на военную аэродром "Оленья" в Мурманской области.

"Россияне не отказались от общего своего плана — нанесение ракетных ударов по нашей энергетической системе. Поэтому в течение полутора — двух с половиной недель они будут наносить эти ракетные удары с использованием в качестве авиационной компоненты, если мы говорим о ТУ-95 — это ракеты Х-101, Х-55. И если мы говорим о ТУ-22М3, то это ракеты Х-22 или Х-32", – говорит военный.

Эксперт сообщил, что Россия может производить до 2 единиц ракет соответствующих модификаций в сутки и именно так пополнить свои запасы.

Они будут использовать комбинированные удары по нашей энергетической системе. Так что эти опрокидывания могут быть связаны с тем, чтобы подготовить соответствующую классификацию пусковых, для подготовки их средств поражения к следующей волне ударов. Это может быть до 30-40 ракет этой компоненты использовано против Украины", — заключил Алексей Коваленко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ перешла к новой концепции войны . Все больше экспертов сходятся во мнении, что российско-украинская война в 2024 году совсем не та, что была в 2022-м. Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире телеканала "Эспрессо" выразил мнение, что российские оккупанты перешли к классической, современной, сетевой центрической, бесконтактной войне.

Он отметил, что РФ наносила удары не только по электростанциям, тепловым, гидроэлектростанциям – оккупанты ударили и по Стрые Львовской области, рядом с которым расположены газохранилища.