Закупка оружия у США: Зеленский выдвинул новое требование к Европе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на создание фонда, который будет финансировать закупку американского оружия для Украины через Европу. Соответствующие комментарии он сделал во время видеосвязи с журналистами из Абу-Даби.

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Зеленский отметил, что США не против того, чтобы Европа закупала оружие для Украины, и это предполагает необходимость создания соответствующего фонда для его финансирования.

Президент подчеркнул, что такой фонд должен быть ориентирован на поддержку украинских вооруженных сил.

"Если украинская армия станет частью европейской оборонной системы, Европа не только будет финансировать нашу армию, но и будет способствовать обеспечению общей безопасности континента. Это логичный и важный шаг", — добавил Зеленский.

Также стоит отметить, что президент США Дональд Трамп согласился разрешить европейским странам закупать американское вооружение для Украины, что позволит Украине получить необходимую помощь даже в том случае, если США заблокируют прямые поставки.

Ранее администрация Трампа призвала союзников по НАТО покупать американское оружие и военную технику, что позволит укрепить альянс и обеспечить потребности Украины.

"Комментарии" уже писали, что страны-члены Европейского Союза, несмотря на многомиллиардные вложения в оборону, остаются не в состоянии оперативно опрокидывать войска и тяжелую технику внутри союза в случае возможного нападения врага. Следует отметить, что на фоне войны России против Украины и непрерывных угроз со стороны Кремля активизировалась тема предполагаемого нападения РФ на одну из стран-членов НАТО. В связи с этим европейские страны начали повышать свою обороноспособность.