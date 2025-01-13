Закрыли важный объект: Покровск готовится сразиться с российской армией

В Украине приостановили добычу коксующегося угля на шахте в Покровске из-за приближения российских войск

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

Из-за угрозы наступления российских войск на город Покровск в Донецкой области на местной шахте была прекращена добыча коксующегося угля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, работающих в металлургической отрасли.

Один из интервьюируемых журналистов сообщил, что "Сейчас они все прекратили работу". Другой источник уточнил, что на шахте сейчас не ведется добыча, а работники выполняют работы на поверхности, при этом осуществляется эвакуация.

Согласно данным украинского аналитического блога DeepState, российские войска находятся менее чем в двух километрах от шахты.

Шахта в Покровске является единственным источником коксующегося угля в Украине, который используется для производства стали. Этот сектор значительно пострадал от войны после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Как отмечают журналисты, владеющая шахтой компания Metinvest BV не прокомментировала ситуацию, но в декабре 2023 года предприятие уже частично прекратило свою деятельность на этой шахте.

В 2023 году Украина добыла около 3,5 миллионов тонн кокса, уголь для которого поступает исключительно из шахты в Покровске.

Как сообщал профсоюз металлургов, в случае закрытия шахты это может привести к значительному падению объемов производства стали – с 7,6 миллиона тонн в 2024 году до 2–3 миллионов тонн в 2025 году.

Металлургия, которая до войны была одной из основных отраслей экономики Украины, уже понесла значительные убытки из-за разрушения ведущих металлургических заводов. В 2022 году производство стали упало на 70,7%, до 6,3 миллиона тонн, а в 2023 году этот показатель снизился еще больше – до 6 миллионов тонн.

По данным производителей, в случае захвата шахты российскими войсками они намерены искать альтернативные источники коксующегося угля из других регионов Украины, однако это неизбежно приведет к необходимости импорта, что, в свою очередь, увеличит расходы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский диктатор Владимир Путин намерен завершить операцию из окружения Покровска к инаугурации Дональда Трампа в США. Такое мнение озвучил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

Он отметил, что среди стратегических целей российской армии – блокирование важных логистических путей между Днепром и Покровском, а также прерывание снабжения.



По его словам, российская армия планирует нанести удары по украинским подразделениям, пытающимся сорвать это наступление.