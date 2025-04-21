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Закончится ли война в мае 2025 года: в ЦПД дали прямой ответ

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко перечислил факторы, который явно свидетельствуют о нежелании Кремля прекращать огонь в Украине

сегодня, 15:27
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор никак не демонстрирует, что готовится к перемирию или и вовсе к прекращению войны. Напротив, Москва наращивает производство дронов и ракет, а также завозит КНДРовских рабочих и вербует людей по всему миру. Этот процесс прямо демонстрирует о том, что государство-агрессор не намерено завершать войну – ни в мае, ни в ближайшие месяцы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение выразил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Закончится ли война в мае 2025 года: в ЦПД дали прямой ответ

Прекращение огня между Россией и Украиной. Фото из открытых источников

Глава ЦПД отметил, что в случае прекращения ударов "Шахедами" по гражданским, а это давно уже должно было произойти, администрация США может заявить, что это по факту прекращение войны. Но фронт не остановится от этого.

"Если произойдет чудо – Россия откажется от ударов по гражданским — без принуждения и санкций. Пока мы этого не видим. К сожалению, у России есть ресурсы и готовится воевать в течение всего года", — завершил Андрей Коваленко.

Стоит обратить внимание, что в СНБО объяснили, зачем российский диктатор Владимир Путин совершает паузы в войне. Цель – получить более выгодные условия для ее продления.

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможности мирного соглашения с Украиной уже на этой неделе. По словам спикера Кремля, Россия остается открытой к поиску мирного урегулирования. Об этом пишет российское информагентство "ТАСС", цитируя Пескова.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил надежду, что Россия и Украина смогут достичь соглашения о прекращении огня уже в ближайшие дни. В ответ на эти слова представитель российского диктатора РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва якобы "остается открытой к поиску мирного урегулирования" и продолжает вести соответствующие контакты с американской стороной.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-41sIFr79iM
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