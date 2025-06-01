Закончится ли война, если Путин умрет: Портников объяснил ситуацию

Политический обозреватель Виталий Портников утверждает, что в случае смерти или ухода от власти российского диктатора Владимира Путина никакого мира в Украине не следует ожидать. По его словам, проблема не в Путине, а в российском режиме, не желающем окончания войны.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" поделился своим мнением о возможности Путина покинуть пост руководителя России.

"Я думаю, что президент Зеленский, когда говорит о Путине, должен бы смотреть на ХАМАС. Там уже изменилось огромное количество лидеров и это не сделало организацию более безопасной для Израиля. Так и здесь — в России есть чекистский режим. От того, будет ли Путин президентом РФ или не будет — ситуация угрозы для Украины не исчезнет", — говорит политик.

Портников считает, что российский диктатор может в определенный момент пойти на "перемирие", однако это будет попытка более тщательно подготовиться для нового "уже смертельного удара" по Украине.

"Считать, что настроения следующего президента РФ будут хотя бы на йоту отличаться от настроений Путина – это очень инфантильное представление о жизни… От смены лидера не меняется сущность угроз перед Украиной", – говорит Портников.

Портников добавляет, что понимает антипатию к Путину у Зеленского, однако отмечает, что "не на Путине все это держится" в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о факторе, который очень боится Путин. Это сможет вынудить российского диктора закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что аналитики Института изучения войны назвали новые области, которые планирует оккупировать Россия.