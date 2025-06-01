Закончится ли война, если Путин умрет: Портников объяснил ситуацию

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Slava Kot
Политический обозреватель Виталий Портников утверждает, что в случае смерти или ухода от власти российского диктатора Владимира Путина никакого мира в Украине не следует ожидать. По его словам, проблема не в Путине, а в российском режиме, не желающем окончания войны.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире "Эспрессо" поделился своим мнением о возможности Путина покинуть пост руководителя России.
Портников считает, что российский диктатор может в определенный момент пойти на "перемирие", однако это будет попытка более тщательно подготовиться для нового "уже смертельного удара" по Украине.
Портников добавляет, что понимает антипатию к Путину у Зеленского, однако отмечает, что "не на Путине все это держится" в России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о факторе, который очень боится Путин. Это сможет вынудить российского диктора закончить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что аналитики Института изучения войны назвали новые области, которые планирует оккупировать Россия.
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