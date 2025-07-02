Закончится ли война до конца 2025 года: в ЦПД озвучили прогноз

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что российский диктатор Владимир Путин отверг предложение США по прекращению огня. Таким образом, война в Украине не закончится в 2025 году, а перейдет в следующий год.

Прогноз на войну в Украине

Андрей Коваленко поделился своим мнением о недавнем телефонном звонке президента Франции Эмманюэля Макрона с главой Кремля Владимиром Путиным. По его словам, российский диктатор не согласился принять предложение Трампа о прекращении огня, на которое согласилась Украина в марте.

Таким образом, Коваленко видит два варианта дальнейшего развития войны в Украине, в частности с возможностью расширения военного конфликта на другие европейские страны.

"Варианты дальше простые — или Запад действует жестко и убережет Европу от вторжения российско-кндровских войск в Балтию за 4-6 лет и через силу сломает хребет россии вместе с нами. Или можно дальше делать вид, что существует некий зонтик НАТО, который технологически уже начинает отставать от современной войны", — заявил Коваленко.

Коваленко прогнозирует, что отсутствие согласия Путина идти на перемирие свидетельствует о продолжении войны в Украине, по меньшей мере, до 2026 года.

"К сожалению, война продолжится в этом году и перейдет в следующий. Такая реальность", – добавил Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе оценили мотоциклетные штурмы россиян. Предоставляют ли они преимущество армии РФ в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Генштаб ВСУ впервые показал фронт в Сумской области на карте боевых действий. Что известно о продвижении россиян на этом направлении.