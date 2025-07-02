Закончится ли война до конца 2025 года: в ЦПД озвучили прогноз

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Slava Kot
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что российский диктатор Владимир Путин отверг предложение США по прекращению огня. Таким образом, война в Украине не закончится в 2025 году, а перейдет в следующий год.
Прогноз на войну в Украине
Андрей Коваленко поделился своим мнением о недавнем телефонном звонке президента Франции Эмманюэля Макрона с главой Кремля Владимиром Путиным. По его словам, российский диктатор не согласился принять предложение Трампа о прекращении огня, на которое согласилась Украина в марте.
Таким образом, Коваленко видит два варианта дальнейшего развития войны в Украине, в частности с возможностью расширения военного конфликта на другие европейские страны.
Коваленко прогнозирует, что отсутствие согласия Путина идти на перемирие свидетельствует о продолжении войны в Украине, по меньшей мере, до 2026 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе оценили мотоциклетные штурмы россиян. Предоставляют ли они преимущество армии РФ в войне против Украины.
Также "Комментарии" писали, что Генштаб ВСУ впервые показал фронт в Сумской области на карте боевых действий. Что известно о продвижении россиян на этом направлении.